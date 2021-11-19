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Автомобіль попереду різко змінив напрямок руху: під Тернополем у ДТП загинув 25-річний хлопець

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Автомобіль попереду різко змінив напрямок руху: під Тернополем у ДТП загинув 25-річний хлопець

ГУ Національної поліції в Тернопільській області

У поліції відкрили кримінальне провадження.

У с. Смиківці, що під Тернополем, автомобіль Volkswagen Jetta врізався у вантажівку. В ДТП загинув 25-річний пасажир легкового авто. 

Про це повідомили в Нацполіції Тернопільської області. 

Водій автомобіля Volkswagen Jetta розповів, що він їхав за Toyota. Проте позашляховик різко змінив напрямок руху, перелаштувавшись у праву смугу транспортного потоку. Тоді водій Volkswagen побачив перед собою вантажівку DAF, яка стояла з увімкненим лівим покажчиком повороту. Автомобіліст намагався уникнути удару, проте у нього це не вийшло. 

На місці аварії загинув 25-річний пасажир Volkswagen, водія та ще одного пасажира легкового авто госпіталізували. 

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У поліції відкрили провадження за ч.2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту, якщо вони спричинили смерть потерпілого або заподіяли тяжке тілесне ушкодження Кримінального кодексу. Триває слідство. 

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