Автомобіль попереду різко змінив напрямок руху: під Тернополем у ДТП загинув 25-річний хлопець

Автомобіль попереду різко змінив напрямок руху: під Тернополем у ДТП загинув 25-річний хлопець

У поліції відкрили кримінальне провадження.

У с. Смиківці, що під Тернополем, автомобіль Volkswagen Jetta врізався у вантажівку. В ДТП загинув 25-річний пасажир легкового авто.

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Про це повідомили в Нацполіції Тернопільської області.

Водій автомобіля Volkswagen Jetta розповів, що він їхав за Toyota. Проте позашляховик різко змінив напрямок руху, перелаштувавшись у праву смугу транспортного потоку. Тоді водій Volkswagen побачив перед собою вантажівку DAF, яка стояла з увімкненим лівим покажчиком повороту. Автомобіліст намагався уникнути удару, проте у нього це не вийшло.

На місці аварії загинув 25-річний пасажир Volkswagen, водія та ще одного пасажира легкового авто госпіталізували.

У поліції відкрили провадження за ч.2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту, якщо вони спричинили смерть потерпілого або заподіяли тяжке тілесне ушкодження Кримінального кодексу. Триває слідство.

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