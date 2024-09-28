Автомобіль судді Верховного суду атакував ворожий дрон: що відомо про загиблого (фото)

Від 2017 року Леонід Лобойко був суддею Верховного Суду у Касаційному кримінальному суді.

У суботу, 28 вересня, внаслідок атаки ворожого дрона у селищі Козача Лопань на Харківщині загинув суддя Верховного Суду у Касаційному кримінальному суді Леонід Лобойко.

Про це повідомили у Верховному суді.

Колектив Верховного Суду висловив щирі співчуття рідним і близьким загиблого судді, “поділяючи їхні скорботу та біль від цієї непоправної втрати”.

“У серцях усіх, хто знав Леоніда Лобойка, назавжди залишиться памʼять про нього як про добру, мудру і чуйну людину”, - йдеться в опублікованому некролозі.

З відкритих джерел відомо, що Леонід Лобойко був уродженцем селища Козача Лопань на Харківщині. Вищу освіту здобув в Українській державній юридичній академії (м.Харків). До роботи у судовій системі він працював на викладацьких посадах в різних навчальних закладах у системі МВС. У 2007 році отримав наукове звання доктора юридичних наук. Від 2017 року - суддя Верховного Суду у Касаційному кримінальному суді.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Харківщині ворожий FPV-дрон влучив у цивільний автомобіль Mitsubishi Lancer, за кермом якого перебував суддя Верховного суду.

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