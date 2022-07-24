Автомобіль врізався у дерево: у Чернівецькій області в нічній ДТП загинув хлопець

У селі Ставчани Чернівецької області у нічній ДТП загинув 20-річний місцевий житель, який був пасажиром BMW.

Автомобіль під керуванням 21-річного хлопця виїхав з дороги і врізався в дерево.

Про це повідомили у поліції Чернівецької області.

ДТП сталася близько 01:00. Попередньо поліцейські встановили, що 21-річний мешканець села Ставчани рухався автомобілем BMW зі сторони Давидівців. Крім водія, в авто перебували ще троє пасажирів.

"Проїжджаючи поворот, водій не впорався з керуванням і допустив виїзд авто за межі дороги з подальшим зіткненням із деревом. Водій та його пасажири отримали численні травми. Тілесні ушкодження 20-річного хлопця, який перебував на задньому пасажирському сидінні, виявилися несумісними із життям, загинув на місці",– йдеться у повідомленні поліції.



Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 ККУ (порушення правил дорожнього руху, що призвело до смерті потерпілого). Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі.

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