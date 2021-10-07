Автомобіль зім'яло, як консервну бляшанку, тіла вирізали: у Польщі в моторошній ДТП загинули молоді українці

Автомобіль зім'яло, як консервну бляшанку, тіла вирізали: у Польщі в моторошній ДТП загинули молоді українці

Автомобіль, в якому їхали українці злетів з траси, перекинувся та врізався у дерево.

У Польщі в м. Катовіце у четвер, 7 жовтня, в ДТП загинуло двоє українців. Їх особи вже встановили - це хлопці, віком 21 та 22 роки.

Про це повідомляє se.pl

ДТП сталась на проспекті Розденського о 6:30 за місцевим часом. Заступниця комісара поліції Катовіце Агнешка Жилка повідомила, що автомобіль Opel злетів з траси, перекинувся та врізався у дерево. На місці трагедії загинуло двоє молодих українців, віком 21 та 22 роки.

Очевидці ДТП розповіли, що від удару автомобіль зім'яло, як консервну бляшанку. Через це тіла людей із понівеченого транспортного засобу вирізали рятувальники.

На місці аварії працюють польські правоохоронці, які встановлюють причини ДТП.

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