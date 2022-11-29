Автомобільний акумулятор з інвертором як джерело струму: правила використання і на скільки вистачить

Українці все частіше сидять без світла і починають обговорювати в Мережі цікавий спосіб, який забезпечує квартиру струмом за допомогою автомобільного акумулятора та інвертора. Як правильно це зробити, чи спрацює такий метод і скільки він може працювати, розповів професор Університету Короля Данила та співзасновник наукового містечка "Нова енергія" Максим Карпаш.

Насамперед, важливо зрозуміти, що не всі автомобільні акумулятори та інвертори підійдуть. З вибором приладів потрібно бути дуже обережним, щоб отримати результат і не мати проблем.

Як правильно під'єднати до квартири

Якщо ви хочете повністю заживити житло, доведеться встановлювати до квартири окремий ввідний автомат. Не можна просто під'єднатися до загальної мережі, а потім під'єднати мережу до автомобільного акумулятора. Ви не можете бути впевненими, що світло увімкнуть за графіком. Якщо це зроблять раніше, акумулятор та інвертор погорять. Щоб цього не сталося, потрібно поставити окремий вимикач. Ним може бути, наприклад, апарат резервного вимикання. Він стежить за тим, коли в мережі зникає струм і лише тоді вмикає резервне живлення.

Набагато простіше — під'єднати напряму за допомогою переноски ті пристрої в квартирі, які потрібно заживити. Наприклад, це може бути котел, холодильник, мобільні пристрої тощо. Звичайно, потужності на все може не вистачити, тому вмикати доведеться по черзі. На інверторах, як правило, є USB-порти, але навіть, коли їх немає, можна використовувати переноску, щоб заряджати всі необхідні пристрої.

Як вибрати інвертор і автомобільний акумулятор

Дуже важливо звернути увагу на тип автомобільного акумулятора. Взагалі експерт радить брати гелевий чи AGM. Такі акумулятори не шкідливі, тому що не виділяють під час роботи жодних хімічних речовин. Інші типи можуть шкодити здоров'ю, особливо під час зарядки, адже вони виділяють солі важких металів і кислоти. Таким дихати не варто, особливо в закритому приміщенні. Тому заряджати чи користуватися такими автомобільними акумуляторами краще на вулиці або у кімнаті, яка добре провітрюється.

Також не менш важливою є потужність акумулятора. Якщо у вас є автомобіль, Максим Карпаш рекомендує брати такий пристрій, який підійде до машини. Тоді, за потреби, його можна зарядити від авто. Ємність автомобільного акумулятора може становити 50-60-70-80 ампер-годин (тут все залежить від автомобіля та бюджету). Але цей фактор не особливо критичний.

Чи впливає ємність автомобільного акумулятора на його потужність і те, які прилади можна буде приєднати

Так, ємність автомобільного акумулятора впливає на ці моменти, а також на можливості інвертора. Акумулятор передає постійну напругу 12 В, а інвертор допомагає перетворити її у змінний струм в 220 В.

Інвертори також бувають різними. Вони можуть бути автомобільними або такими, які входять до складу систем безперебійного живлення. Дуже важливо їх не плутати. У автомобільних інверторів обмежене застосування. На виході такі прилади можуть давати 100-500 Вт. Не менш важливо — дивитися на номінальну потужність інвертора. Виробники часто вказують пікові показники, однак прилад не видасть такі цифри у звичайному робочому режимі. Тому краще звертати увагу на меншу потужність, яка вказана в інструкції. Зазвичай вона на 30-50% менша від пікової. Знаючи цю номінальну потужність, можна зрозуміти, яку максимальну потужність ви зможете під'єднати до інвертора.

Дуже важливо звернути увагу, що автомобільний інвертор не видає чисту синусоїду. А все тому, що більшість обладнання (котли, холодильники тощо) мають високу вихідну напругу, яка призведе до швидкого виходу з ладу інвертора. Тому дуже важливо подумати, як забезпечити такий інвертор, який зможе дати на виході чисту синусоїду.

Зазвичай, автомобільні інвертори непридатні для побутових приладів. Але якщо ви бачите на приладі напис "pure sin", це означає, що він гарантовано видаватиме таку напругу, яка не нашкодить побутовій техніці.

Не варто перевантажувати автомобільний акумулятор і інвертор навіть з чистою синусоїдою

Дуже важливо стежити за цим. Максим Карташ рекомендує навіть підключати прилади почергово. Наприклад, на одну годину котел, а потім на одну годину холодильник. В характеристиках кожного побутового приладу ви завжди можете знайти інформацію про їхню номінальну потужність. Ці ж дані можна знайти в інтернеті.

Також варто зрозуміти, що автомобільний акумулятор з інвертором все-рівно не дадуть такої ж потужності, як дизельний чи бензиновий генератор. Максимум можна отримати 1000 Вт. Якщо ваш бюджет дозволяє, можна придбати кілька автомобільних акумуляторі і під'єднувати їх послідовно. Цього може вистачити на кілька днів. Але все-рівно доведеться стежити, щоб не перевантажувати прилади, адже все вийде з ладу.

Як правильно зарядити автомобільний акумулятор, коли увімкнуть світло

Багатьох цікавить запитання, чи можна буде використовувати в цьому разі інвертор. На жаль, автомобільний інвертор — це не зарядний пристрій. Тому для нього потрібно додатково придбати зарядне, яке можна вмикнути у 220 В. Як правило, прилади з чистою синусоїдою вже мають в собі зарядне, тому вони переходять в режим акумуляторної батареї, як тільки з'являється струм в мережі. Він буде працювати як комп'ютерний "упс" — коли зовнішнього струму немає, він живить пристрої, які підключені до нього, коли струм з'являється, то переходить в режим зарядження.

Чи можна використовувати комп'ютерний "упс" замість інвертора

Так можна, але варто пам'ятати, що зазвичай він не дуже потужний (близько 300 Вт). Цей прилад можна назвати поєднанням акумулятора, зарядного пристрою та інвертора. А сучасні блоки безперебійного живлення можна навіть заряджати від сонця — вони мають клеми, які підключаються до сонячних панель. Комп'ютерні "упси" розраховані на невелике споживання, однак, його повинно вистачити для газового котла.

На скільки вистачить комплекту автомобільний акумулятор + інвертор

Такий базовий набор, якщо використовувати його лише для живлення котла, буде працювати добу-півтори. Тут все залежить від інтенсивності роботи самого котла.