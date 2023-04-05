Автопарк "Паші Мерседеса": які машини є у власності екснамісника Лаври (фото, відео)

Митрополита Павла називають "Паша Мерседес" за свою особливу любов до дорогих автомобілів. Сам же митрополит на ці коментарі відповідав так: "Їздимо? Так, їздимо на автомобілях, у мене "Мерседес". Це не розкіш, а засіб пересування. Якщо б випустили хорошу нашу машину, я би їздив на ній. Я не бачу тут нічого такого. Мені сьогодні докоряють: "Ви їздите навіть лаврою!" Але мені майже п'ятдесят років, цукровий діабет, суглоби болять".

У різний час митрополит Павло засвітив три автівки елітного класу, усі марки "Мерседес": Mercedes-Benz GL 350 CDI 4MATIC, Mercedes-Benz V 220 CDI і Mercedes-Benz S 500 4MATIC, про це пише "Обозреватель".

Mercedes-Benz S 500 4MATIC – автомобіль, у якому Павла бачили найчастіше. На сьогодні вартість такого авто сягає близько 6,3 млн грн. Саме на ньому він залишав територію Лаври після оголошення йому підозри 1 квітня 2023 року.

Фото: Wikipedia

Саме на цій автівці митрополита Павла затримали українські прикордонники 2 жовтня 2022 року під час спроби вивезти за кордон церковне майно, зокрема ікони. Сам затриманий пояснював цю оказію тим, що нібито "їхав у Молдову на діагностику", а ікони були "придбані в церковній лавці і не мають історичної цінності".

Також на цьому автомобілі ще 2015 року водій Павла порушив правила дорожнього руху, за що його зупинила поліція. Правоохоронці вимагали у водія надати посвідчення, але до них із салону вийшов сам Павло і пафосно заявив: "Якщо я дозволю – візьмете, не дозволю – не візьмете". На репліку правоохоронця, що водій порушив ПДР, Павло огризнувся: "Нічого, слава Богу". Після цього вони з водієм сіли в авто і поїхали, так і не показавши документів.

Mercedes-Benz V 220 CDI

Фото:Wikipedia

Mercedes-Benz GL 350 CDI 4MATIC

Фото: Wikipedia

Митрополит Павло став намісником Києво-Печерської лаври далекого 1994 року. Відтоді він був неодноразово замішаний у різноманітних скандалах. Читайте в матеріалі ТСН.ua, що відомо про Пашу Мерседеса, як його називають в народі.

Нагадаємо, митрополит УПЦ МП Павло "засвітив" шарф Louis Vuitton за 16 000 грн, iPhone 14 та дорогий годинник.

Шевченківський суд Києва обрав запобіжний захід колишньому наміснику Києво-Печерської лаври митрополиту Павлу Лебедю у вигляді двох місяців домашнього арешту. Також суддя заборонив митрополиту Павлу спілкуватись зі своїми вірянами.

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