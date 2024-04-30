Автоперевізники заявили про затримання далекобійників: в ТЦК покоментували

Водії повинні мати при собі необхідні військово-облікові документи.

В Асоціація міжнародних автоперевізників заявили, що на Закарпатті представники ТЦК зупиняють фури і мобілізують водії. В обласному центрі комплектування прокоментували.

Про це йдеться у повідомленні Закарпатського обласного Територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

В ОТЦК та СП наголошують, що водії вантажних транспортних засобів такі ж громадяни України як і інші.

"Під час огляду документів на контрольно-пропускних пунктах не завжди є змога перевірити на місці всі військово-облікові дані. Це пов’язано з тим, що громадяни завчасно не подбали про наявність при собі військово-облікових документів. В таких випадках військовозобов’язаним пропонують проїхати до ТЦК і СП для уточнення даних", - йдеться у повідомленні.

Наголошується, що вантажівка залишається під наглядом представників правоохоронних органів.

Також в ОТЦК зазначають, якщо громадян не підлягає мобілізації, то повинен мати при собі відповідні документи з відмітками, які підтверджують відстрочку, або ж відміткою про знаття з військового обліку чи документ про належним чином оформлене бронювання", - сказано у повідомленні.

"Також наголошуємо, що система "Шлях" немає нічого спільного з військовим обліком", - наголосили в ТЦК.

Заява автоперевізників

Асоціація міжнародних автоперевізників заявила, що у Закарпатській області представники ТЦК та СП незаконно затримують водіїв вантажівок і мобілізують їх.

"Працівники РТЦК на посту ДАІ "Нижні Ворота" Закарпатської області 24.04.2024 зранку незаконно затримали водіїв кількох вантажівок, які здійснювали транзитне перевезення товарів з Європи до України, примусово доставили до приміщення відповідного відділу РТЦК де швидко мобілізували і направили для проходження військової служби до військових частин", - йдеться у повідомленні.

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