Автоподовження відстрочок у "Резерв+": як це працює та які є нюанси

Відстрочка від мобілізації / © ТСН.ua

Реклама

Більшість відстрочок від мобілізації в Україні тепер подовжуються автоматично, а відповідний статус видно в застосунку «Резерв+». Міноборони роз’яснило алгоритм автоматичного подовження відстрочок та дало відповіді на найпоширеніші запитання.

Про це свідчить інформація на сайті Міністерства оборони України.

У застосунку «Резерв+» статус «відстрочка до завершення мобілізації» означає, що право на відстрочку діятиме до завершення поточного мобілізаційного періоду, визначеного указом президента України.

Реклама

Коли відстрочка подовжується автоматично?

Автоматичне продовження можливе у випадках, коли підстави для відстрочки залишаються чинними, а система може підтвердити це через державні реєстри.

Наразі така функція доступна для:

людей з інвалідністю;

тимчасово непридатних до військової служби;

батьків дітей з інвалідністю до 18 років;

батьків повнолітніх дітей з інвалідністю I або II групи;

осіб, які мають дружину або чоловіка з інвалідністю I чи II групи;

осіб, які мають рідних чи батька або матір дружини з інвалідністю I чи II групи;

дружин і чоловіків військовослужбовців, які мають дитину;

батьків трьох і більше дітей;

студентів та аспірантів;

працівників закладів вищої та професійної освіти;

людей, чиї близькі родичі загинули або зникли безвісти під час бойових дій;

родичів Героїв України, нагороджених посмертно під час Революції Гідності;

осіб, які були позбавлені свободи через збройну агресію РФ;

військових, звільнених із полону;

батьків, які виховують тяжкохвору дитину без встановленої інвалідності;

опікунів недієздатних осіб;

батьків, які самостійно виховують дитину до 18 років;

учителів шкіл;

громадян після однорічного контракту у віці 18 — 25 років.

Автоматичне подовження працює як для відстрочок, оформлених через «Резерв+», так і через ЦНАП.

Коли потрібно повторно звертатися до ЦНАП для подовження відстрочки?

Повторно подавати документи доведеться у двох випадках:

Реклама

якщо ваша категорія не входить до переліку автоматичного подовження; якщо підстави для відстрочки чинні, але система не змогла підтвердити їх через державні реєстри.

У таких ситуаціях необхідно повторно звернутися до ЦНАП для підтвердження права на відстрочку.

Як перевірити, чи подовжено відстрочку?

У разі успішного автопродовження відстрочки користувач отримає сповіщення в застосунку «Резерв+». Також після оновлення військово-облікового документа у розділі «Сервіси» з’явиться нова дата дії відстрочки в розширених даних реєстру.

Чому автоматичне подовження відстрочки може не спрацювати?

Найчастіше проблема виникає через неактуальні або неповні дані в державних реєстрах. Це може стосуватися:

ПІБ, дати народження чи РНОКПП (наявність актуального податкового номера у реєстрах впливає на можливість автоматичного подовження відстрочки);

інформації про інвалідність у базах Пенсійного фонду або ЄІССС;

даних про догляд за родичем чи сімейні зв’язки;

відсутності інформації щодо самостійного виховання дитини у державних реєстрах.

У такому разі потрібно звернутися до ЦНАП та надати підтверджувальні документи.

Реклама

Подовження відстрочки для догляду за людиною з інвалідністю

Автоматичне подовження можливе, якщо підстава для догляду залишається чинною та підтверджується реєстрами. Однак система може не продовжити відстрочку, якщо визначить іншого доглядальника. У такому разі потрібно повторно звернутися до ЦНАП із документами.

Також важливо, щоб у системі були актуальні дані про РНОКПП особи, за якою здійснюється догляд, та підтвердження інвалідності у ПФУ або ЄІССС.

Що робити, якщо інформація про інвалідність відсутня?

Якщо в реєстрах Пенсійного фонду України або ЄІССС немає актуальної інформації про інвалідність, система може не подовжити відстрочку автоматично.

У такій ситуації рекомендується:

Реклама

перевірити, чи коректно внесені дані;

звернутися до Пенсійного фонду або органів соцзахисту для оновлення інформації;

у разі необхідності повторно подати документи через ЦНАП.

Чи подовжується автоматично відстрочка за рішенням суду?

Ні. Відстрочки, оформлені на підставі судового рішення, автоматично не подовжуються. Для цього необхідно повторно звернутися до ЦНАП та подати документи.

Що означають записи «солдат резерву» та «резервіст»?

«Солдат резерву» — це позначка про військово-облікову спеціальність людини, яка перебуває на військовому обліку, але не проходила службу. Такий статус не впливає на право на відстрочку.

«Резервіст» — це особа, яка проходила службу, має військову спеціальність і підписала контракт на службу в резерві. Для резервістів не передбачено бронювання або оформлення відстрочки.

Мобілізація в Україні — останні новини

Нагадаємо, Міноборони, Генштаб та ОП розробляють реформу переходу на контрактну військову службу з чіткими термінами. Пропозиції ще на етапі обговорення і не закріплені юридично. Ключова ідея — запровадження трьох типів контрактів із гарантованою демобілізацією та подальшою відстрочкою. Орієнтовні терміни: 10 місяців для чинних військових на бойових посадах, 14 місяців для новобранців-штурмовиків та 2 роки для тилових посад і фахівців (БПЛА, медики тощо). Система стосуватиметься і новачків, і вже мобілізованих, водночас залишиться можливість служити без контракту, хоча він стане пріоритетом.

Реклама

До слова, юристи пояснили що в Україні не існує автоматичного блокування банківських рахунків за неоновлення даних у ТЦК чи «Резерв+». Арешт коштів можливий лише як фінальний етап юридичної процедури: спочатку ТЦК виносить постанову про штраф (17 — 25,5 тис. грн), і якщо порушник не сплачує його добровільно протягом 15 днів, справу передають до виконавчої служби. Тільки після відкриття виконавчого провадження виконавець може арештувати рахунки в межах суми боргу, яка за примусового стягнення може подвоїтися.

Новини партнерів