Автор хітової фрази "Вова, іб*ш їх, бл*ть" розповів, як для нього почалася війна: "Подумав, що це сон"

Автор хітової фрази "Вова, іб*ш їх, бл*ть" розповів, як для нього почалася війна: "Подумав, що це сон"

Олександр Поворознюк, український підприємець і комбат добровольчого батальйону, відомий своїм зверненням до Володимира Зеленського, розповів, як для нього розпочалась повномасштабна війна.

За словами бізнесмена, він не вірив у це до останнього думав, якщо війна і буде, то вже лише ядерна.

Про це бізнесмен розповів Наталії Мосейчук у шоу "Право на владу".

"Коли я в 5 ранку почув перші ракети, які летіли на Богданівку, на Знам'янку, я спочатку подумав, що це сон. Всередині ніби і вірив, і не вірив. Дружина мені каже, що весь інтернет гуде. А я їй казав не літати в ілюзіях", - пригадує Поворознюк.

Комбат розповідає, як до останнього усіх заспокоював. Мовляв, надворі 21 століття, такого бути не може.

"Я думав, що якщо війна і буде, то лише ядерна. Оце так в наглу… чесно, в голові не вкладається", - каже бізнесмен.

Поворознюк пригадує, що тоді, 24 лютого, у нього було багато справ, які, звісно, довелося відкласти.

"У мене була купа планів по бізнеу, купа зустрічей. Звісно, все повідкладав. До обіду я їздив трохи ошарашений. Не міг зрозуміти, з чого починати, що робити, чим я можу бути корисним", - каже аграрій.

За його словами тоді всі люди почали звертатися до нього з питанням "Що робити далі?". Саме тоді і народилось те популярне звернення до президента Зеленського, з якого згодом зробили хітову пісню.

Нагадаємо, Олександр Поворознюк розповів чому став палким прихильником Зеленського. За його словами, попри заяви інших політиків, що Зеленський нібито "вкрав ковідні гроші", у пам‘яті українців він залишиться як "президент, який зробив дороги".

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