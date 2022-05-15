Автор "Вова, іб*ш їх, бл*ть" про своє хітове відеозвернення до Зеленського: "В мене крила розправилися і я висказався"

Автор "Вова, іб*ш їх, бл*ть" про своє хітове відеозвернення до Зеленського: "В мене крила розправилися і я висказався"

Олександр Поворознюк, підприємець і комбат добровольчого батальйону, розповів, як народилось те популярне звернення до Володимира Зеленського.

За його словами, у перші дні війни все було дуже невизначено. Тоді територіальна оборона міста фактично з голими руками пішла на окупантів. Ті злякались українського опору, кинули зброю і порозбігались. Після цього, каже Поворознюк, у нього "розправились крила".

Про це бізнесмен розповів Наталії Мосейчук у шоу "Право на владу".

Поворознюк пригадує, як першого ж дня до нього сходилися місцеві з питанням "Що робити далі?".

"Спочатку ми взяли ту зброю, яка в кого є легалізована. Я в той же день, не втрачаючи часу, вийшов в ефір і дав амністію всім, хто принесе незареєстровану зброю, вибухівку, в кого що є", - зізнається бізнесмен.

Комбат каже, що навіть не міг уявити, що в людей є скільки вибухівки, зброї, детонаторів. Приносили навіть старі армійські вибухові машинки. За словами Поворознюка, саме це тоді підняло його бойовий дух.

"Я чітко зайняв позицію, що я звідси нікуди не поїду. Мене тут поховають. Всі мене зрозуміли", - пригадує аграрій.

Після того, як зібрали всю зброю, місцеві чоловіки поїхали в бік Баштанки, де була розбита колона танків. Поворознюк каже, що їм пощастило — окупанти почали розбігатися, тікати і залишили КАМАЗ зі зброєю.

"У нас була ціль іти лише вперед. Тоді в мене взагалі крила розправилися. Гранатомети, кулемети, автомати є", - пригадує комбат і додає, що страху тоді не було, лише ціль.

Тоді, в перші дні війни, був суцільний хаос. Попри це люди зійшлися, обговорили ситуацію і сказали: "Наша доля - тільки воля. А за волю будемо боротися". Відтоді це гасло закарбувалося на шевронах.

Водночас багато людей, на підтримку яких Поворознюк так сподівався, роз’їхалися по світу. "Це все нагнітало і я висказався", - пояснює чоловік.

Тепер під хітову пісню "Вова, іб*ш їх, бл*ть" з того популярного емоційного звернення танцюють і в Росії. Мовляв, "у нас теж президент Вова".

"Ну втрачена нація. Я не знаю, як це інакше назвати", - підсумував Поворознюк.

Нагадаємо, Олександр Поворознюк розповів чому став палким прихильником Зеленського. За його словами, попри заяви інших політиків, що Зеленський нібито "вкрав ковідні гроші", у пам‘яті українців він залишиться як "президент, який зробив дороги".

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