Автор "Вова, іб*ш їх, бл*ть" розповів, що слід робити з олігархами після війни

Автор "Вова, іб*ш їх, бл*ть" розповів, що слід робити з олігархами після війни

Олександр Поворознюк, підприємець і комбат добровольчого батальйону, відомий своїм зверненням до Володимира Зеленського, заявив, що українські олігархи мають "віддати награбоване" українцям.

Поворознюк розповів, що за власний кошт у два села провів газове постачання. Для газифікації інших сіл створювали кооперативи. Натомість тепер за газопостачання по трубах, куплених за кошти українців, потрібно ще й доплачувати.

Про це бізнесмен сказав Наталії Мосейчук.

"Треба зробити те, що я зробив на другий день війни – дати амністію. Сказати: "Друзі ви скільки-то накрали. Оце залиште собі, решту віддайте народу". Згадайте на чому вони приїхали в 1990-му році у першу Верховну Раду. На 5-ках і 7-ках. На чому вони зараз їздять? Де справедливість?" - наголосив Поворознюк.

За його словами, він особисто у два села за свої кошти провів людям газ. Допомагав і в решті сіл.

"Робили кооперативи, складалися коштами, купляли все за свої кошти. Як наслідок – ми передали ці труби на баланс районних газовиків, а тепер що ми робимо? Ми платимо за транзит газу, який іде по наших трубах. То де ж справедливість?!" - каже бізнесмен.

Поворознюк каже, що пропонував сам обслуговуватиму ці труби, проте отримав відмову. Мовляв, для цього потрібна ліцензія.

"Я хотів зробити ліцензію – то ні. Про це ніхто навіть говорити не хотів. Вони приватизували це все, а ми тепер платимо за транзит газу. Електроенергія: стопви на чиїх землях стоять? На народних. Вони ж поробили договори на 49 років без можливості перегляду", - пояснює підприємець.

Поворознюк пропонує націоналізувати все і знову переглянути закони і контракти. Бізнесмен наголошує, що лише в такому випадку настане справедливість, яку люди мають відчути.

Нагадаємо, Олександр Поворознюк заявив, що після перемоги над Росією президенту слід розпустити Верховну Раду.

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