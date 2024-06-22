Авторитарність і радянські методи: Безугла знову "атакувала" Сирського

Безугла заявила, що Сирський нібито став "авторитарним, більше закручувати гайки і повертатися до так званих класичних прийомів радянської армії".

Народна депутатка Мар'яна Безугла вкотре піддала критиці головкома ЗСУ Олександра Сирського, звинувативши його в "авторитарності" і поверненні до радянських методів управління армією.

Про це нардепка сказала в інтерв'ю Наталії Мосейчук у межах авторського проєкту "Мосейчук+".

"Після Валерія Федоровича (Залужного) було ухвалено рішення призначити найдосвідченішого. Людина, отримавши такі повноваження, історичну відповідальність і "зелене світло", вона може розвиватися, або навпаки – поглибити свої типові навички. У нього (Олександра Сирського. – Ред.) є певна репутація, історія зростання... Йому треба було взяти краще, що було у Залужного, інші розробки, акумулювати зі своїм досвідом.

Але він став ще більш авторитарним, став ще більше закручувати гайки і все більше повертатися до так званих класичних прийомів радянської армії", – сказала Безугла.

На питання, чи знає про це президент Зеленський, вона запевнила, що у глави держави "є весь обсяг інформації щодо ситуації у військах".

Нагадаємо, що нардепка Мар'яна Безугла стала різко критикувати головкома ЗСУ Олександра Сирського і наближених до нього генералів. Наприкінці травня, повернувшись з фронту, народна депутатка назвала деяких генералів "злочинцями", звинувативши їх у наступі РФ на Харківщину та провалі оборони на Покровському напрямку. Також вона попередила головкома Сирського про останній для нього "дзвіночок".

30 травня Безугла заявила, що від моменту відставки Валерія Залужного з посади головнокомандувача Збройних сил України і його заміни на Олександра Сирського у структурі і принципах роботи Генштабу нічого не змінилося.

Також вона сказала, що головнокомандувач ЗСУ і Генштаб нібито створюють нові бригади, "щоб загнати мобілізованих недонавчених людей і прилаштувати офіцерів у штаби".

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