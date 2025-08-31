Адміністратори акаунту про Парубія звернулись до його вбивць

На місці вбивства Парубія / © Associated Press

Модератори пабліку під назвою "Андрій Парубій«, які називають себе „злими Мазепинцями-Бандерівцями-Парубіївцями“, опублікували звернення до вбивць політика.

Про це йдеться на відповідній сторінці у Facebook.

«Цей пост для тих, хто ненавидить Україну. Так, вам вдалось вбити велета духу, без сумніву — Провідника Української Нації в новітню добу існування нашої Держави. Вдалося, так же, як вам вдалось вбити Коновальця, Бандеру, Сціборського та багато інших палких сердець та світлих умів Української Нації — підло, в спину, з-за рогу. Та вам не вдасться вбити Дух одвічної стихії, що зберіг нас від московського потопу й поставив на грані двох світів творити нове життя. Той Дух житиме в нових борцях, народжуватиме нових Провідників, нових лицарів. На благо України, на погибель — москві», — йдеться в дописі.

Нагадаємо, ексочільника Верховної Ради та чинного нардепа Андрія Парубія вбили у Львові 30 липня. За інформацією журналіста Віталія Глаголи в правоохоронних структурах Львова, в політика стріляли вісім разів.

Невідомий чоловік здійснив декілька пострілів, внаслідок яких політик загинув на місці. Нападник втік — для його пошуку в місті введено спеціальну операцію «Сирена».

У момент нападу Андрій Парубій ішов на тренування до спортзалу. Він не мав охорони.

Розглядають різні версії, серед них — російський слід. Триває розслідування. Стрільця ще не затримано.