Адміністратори акаунту про Парубія звернулись до його вбивць
Модератори акаунту пообіцяли помству за вбивство українського політика.
Модератори пабліку під назвою "Андрій Парубій«, які називають себе „злими Мазепинцями-Бандерівцями-Парубіївцями“, опублікували звернення до вбивць політика.
Про це йдеться на відповідній сторінці у Facebook.
«Цей пост для тих, хто ненавидить Україну. Так, вам вдалось вбити велета духу, без сумніву — Провідника Української Нації в новітню добу існування нашої Держави. Вдалося, так же, як вам вдалось вбити Коновальця, Бандеру, Сціборського та багато інших палких сердець та світлих умів Української Нації — підло, в спину, з-за рогу. Та вам не вдасться вбити Дух одвічної стихії, що зберіг нас від московського потопу й поставив на грані двох світів творити нове життя. Той Дух житиме в нових борцях, народжуватиме нових Провідників, нових лицарів. На благо України, на погибель — москві», — йдеться в дописі.
Нагадаємо, ексочільника Верховної Ради та чинного нардепа Андрія Парубія вбили у Львові 30 липня. За інформацією журналіста Віталія Глаголи в правоохоронних структурах Львова, в політика стріляли вісім разів.
Невідомий чоловік здійснив декілька пострілів, внаслідок яких політик загинув на місці. Нападник втік — для його пошуку в місті введено спеціальну операцію «Сирена».
У момент нападу Андрій Парубій ішов на тренування до спортзалу. Він не мав охорони.
Розглядають різні версії, серед них — російський слід. Триває розслідування. Стрільця ще не затримано.