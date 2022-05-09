Автосполучення між Києвом та Полтавою відновили - Міністерство інфраструктури (відео)

Дорожні служби відновили сполучення між Києвом та Полтавою дорогою М-03.

У Київській області поблизу села Борщів побудували тимчасову об'їзну дорогу поруч зі зруйнованим мостом.

Про це повідомляє Міністерство інфраструктури України.

"Тимчасовий об’їзд відповідає параметрам дороги третьої категорії та розрахований не лише на легковий, але і на вантажний транспорт. Це критично важливо – адже магістраль М-03 є однією з ключових у країні", - інформують в Міністерстві.

Зазначається, що за достатньо короткий термін дорожники влаштували через річку Трубіж сім водопропускних труб, ґрунт укріпили геотекстильною решіткою. Також на шар піску вони уклали щебенево-піщану суміш, а зверху – асфальтобетонне покриття. Крім цього було встановлено відповідні дорожні знаки.

Нагадаємо, що сума коштів у держбюджеті, яка потрібна країні для виживання під час війни, значно, драматично перевищує бюджет мирного часу. Військовий бюджет у рази перевищує потреби бюджету мирного часу. Про це розповів прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

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