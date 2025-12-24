Автострада побудувала в Миколаєві водогін і фільтрувальну станцію європейського зразка

Реклама

Нова фільтрувальна станція в Миколаєві є першою в Україні очисною спорудою європейського зразка і забезпечить якісною питною водою понад півмільйона жителів Миколаєва. Про це на своїй сторінці в мережі Facebook написав засновник ГК «Автострада» Максим Шкіль.

«Вода з нового водогону вже надходить на блок очищення з активованим вугіллям, яке ефективно абсорбує органічні забруднення, поліпшує органолептичні властивості води (усуває сторонні запахи та покращує смак води). Після цього етапу вода подається на подальше очищення на діючі очисні споруди Миколаєва», - зауважив Максим Шкіль.

За його словами, на станції вже встановлено 4 насосні агрегати (250 кВт), а об’єм води, який перекачуватиме кожен насос, - до 2500 м3 за годину.

«Проводимо гідравлічні випробування бетонних резервуарів на герметичність. Протягом наступних місяців виконаємо пусконалагоджувальні роботи та організуємо благоустрій. Фактично, це перша станція таких масштабів в Україні, де використано настільки комплексний підхід до очищення. Це класичний європейський підхід до того, як має працювати система підготовки води у великому місті», - повідомив Максим Шкіль.

Очільник групи компаній поінформував, що, окрім механічних мікрофільтрів та використання активованого вугілля, проєктом передбачено застосування корекції pH для стабілізації хімічного балансу води та створення кращих умов для перебігу процесу коагуляції, окиснення і знезараження сучасними реагентами, коагуляція та флокуляція, під час яких домішки укрупнюються для подальшої фільтрації, а також остаточне знезараження та накопичення у резервуарах, після чого вода спрямовується на існуючі міські очисні споруди. Автоматизована система забезпечуватиме контроль за роботою станції, яка в режимі реального часу відстежуватиме 18 параметрів якості води та самостійно регулюватиме кількість реагентів.

«Маємо рекордні терміни будівництва - всього 4 місяці разом з проєктними рішеннями, які розробив проєктний інститут «Автострада» за участю міжнародних експертів і консультантів UNICEF. Команда працювала в режимі 24/7. Усі роботи було виконано виключно власними силами компанії, без залучення субпідрядних організацій. Такий повний цикл внутрішніх виробничих процесів забезпечує державі реалізацію масштабних проєктів за короткий термін з суттєвою економією бюджетних коштів. Під час реалізації миколаївського водогону Autostrada надала знижку в розмірі понад 2,5 мільярда гривень. Саме завдяки суттєвій економії вдалося збудувати нову очисну станцію», - зазначив Максим Шкіль.

Нагадаємо, у вересні ГК "Автострада" оголосила про завершення будівництва нового 68-кілометрового магістрального водогону до Миколаєва вартістю 6,3 млрд грн, який замінить систему, знищену російськими військами у квітні 2022 року.

Раніше повідомлялось, що новий водогін у Миколаєві побудований за новітніми інженерними стандартами. Це перший в Україні об’єкт такого рівня, який поєднує систему управління через оптоволокно, енергоефективні рішення та захист від російських дронів.