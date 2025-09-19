Awe Dropping: що показала Apple на вересневій презентації 2025 року — деталі від Алло

Реклама

iPhone 17 — нове покоління смартфонів

Apple представила чотири моделі iPhone 17. Усі гаджети отримали чип N1 — перший бездротовий чип Apple для смартфонів з підтримкою Wi-Fi 7, Bluetooth 6 і Thread.

Базова версія виділилася значними поліпшеннями:

6.3-дюймовий дисплей із ProMotion 120 Гц;

48-мегапіксельна подвійна Fusion-камера;

18-мегапіксельна фронтальна камера Center Stage;

чип A19 і Ceramic Shield 2 з потрійним захистом від подряпин.

Телефон доступний у п’яти кольорах: лавандовому, туманно-блакитному, шавлієвому, білому і чорному. Вартість від $799 за версію 256 ГБ.

iPhone Air — найтонший iPhone в історії

Головною сенсацією став iPhone Air з товщиною всього 5.6 мм і вагою 165 грамів. Пристрій оснащений:

6.5-дюймовим дисплеєм Super Retina XDR з ProMotion;

титановою рамою з керамічним покриттям з обох боків;

48-мегапіксельною Fusion-камерою з режимами 1x і 2x;

чипом A19 Pro;

акумулятором, що гарантує до 27 годин відтворення відео.

Для iPhone Air представлений бампер завтовшки всього 1 мм і новий тонкий MagSafe-акумулятор, що забезпечує до 40 годин відтворення відео. iPhone Air випускається в чотирьох кольорах: космічному чорному, хмарно-білому, світло-золотистому і небесно-блакитному. Ціна від $999.

iPhone 17 Pro і Pro Max — професійні рішення

iPhone 17 Pro та iPhone 17 Pro Max отримали алюмінієвий корпус замість титанового і нову систему охолодження. Ключові особливості:

потрійна 48-мегапіксельна Pro Fusion-камера з 8x оптичним зумом;

дисплеї з яскравістю до 3000 ніт;

запис відео 4K/120fps у Dolby Vision;

чип A19 Pro з поліпшеною продуктивністю;

до 39 годин відтворення відео для Pro Max.

Для Pro-моделей випущені TechWoven чохли з технічної тканини з особливим покриттям для кращого хвата. Телефони представлені в трьох кольорах за ціною від $1099 за Pro і $1199 за Pro Max.

Apple Watch Series 11

Apple Watch Series 11 отримали важливі оновлення:

функцію сповіщень про гіпертонію;

нову оцінку якості сну (Sleep Score);

збільшений час роботи до 24 годин;

чип S10 з підтримкою жестів;

підтримку 5G.

Функція Workout Buddy створює персоналізовані мотиваційні повідомлення під час тренувань, використовуючи технологію Apple Intelligence. Годинник доступний в алюмінієвому і титановому корпусах за ціною від $399.

Apple Watch Ultra 3 і SE 3

Apple Watch Ultra 3 став першим годинником із вбудованим супутниковим зв’язком для екстрених ситуацій та обміну повідомленнями. Час роботи досягає 72 годин у режимі економії енергії. Ціна становить $799.

Apple Watch SE 3 також оснастили дисплеєм Always-on, датчиком температури зап’ястя і функцією моніторингу сну. Усе це доступно за ціною від $249.

AirPods Pro 3

AirPods Pro 3 отримали:

активне шумозаглушення у 2 рази краще за попереднє;

моніторинг серцевого ритму під час тренувань;

функцію Live Translation з Apple Intelligence;

захист IP57 від пилу, поту та води;

до 8 годин роботи з шумозаглушенням.

Як і Apple Watch, навушники підтримують функцію Workout Buddy для мотивації під час тренувань.

Продажі новинок у мережі Алло в Україні стартують 26 вересня з офіційною гарантією. Тож приготуйтеся до легендарного оновлення.