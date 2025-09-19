- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 71
- Час на прочитання
- 3 хв
Awe Dropping: що показала Apple на вересневій презентації 2025 року — деталі від Алло
9 вересня 2025 року в кампусі Apple Park відбулася довгоочікувана презентація нових продуктів компанії. Тім Кук представив публіці лінійку інноваційних пристроїв під назвою «Awe Dropping», натякаючи на неймовірну міцність нових гаджетів. Особливу увагу привернула ультратонка модель iPhone Air і розширені можливості для здоров’я в Apple Watch.
iPhone 17 — нове покоління смартфонів
Apple представила чотири моделі iPhone 17. Усі гаджети отримали чип N1 — перший бездротовий чип Apple для смартфонів з підтримкою Wi-Fi 7, Bluetooth 6 і Thread.
Базова версія виділилася значними поліпшеннями:
6.3-дюймовий дисплей із ProMotion 120 Гц;
48-мегапіксельна подвійна Fusion-камера;
18-мегапіксельна фронтальна камера Center Stage;
чип A19 і Ceramic Shield 2 з потрійним захистом від подряпин.
Телефон доступний у п’яти кольорах: лавандовому, туманно-блакитному, шавлієвому, білому і чорному. Вартість від $799 за версію 256 ГБ.
iPhone Air — найтонший iPhone в історії
Головною сенсацією став iPhone Air з товщиною всього 5.6 мм і вагою 165 грамів. Пристрій оснащений:
6.5-дюймовим дисплеєм Super Retina XDR з ProMotion;
титановою рамою з керамічним покриттям з обох боків;
48-мегапіксельною Fusion-камерою з режимами 1x і 2x;
чипом A19 Pro;
акумулятором, що гарантує до 27 годин відтворення відео.
Для iPhone Air представлений бампер завтовшки всього 1 мм і новий тонкий MagSafe-акумулятор, що забезпечує до 40 годин відтворення відео. iPhone Air випускається в чотирьох кольорах: космічному чорному, хмарно-білому, світло-золотистому і небесно-блакитному. Ціна від $999.
iPhone 17 Pro і Pro Max — професійні рішення
iPhone 17 Pro та iPhone 17 Pro Max отримали алюмінієвий корпус замість титанового і нову систему охолодження. Ключові особливості:
потрійна 48-мегапіксельна Pro Fusion-камера з 8x оптичним зумом;
дисплеї з яскравістю до 3000 ніт;
запис відео 4K/120fps у Dolby Vision;
чип A19 Pro з поліпшеною продуктивністю;
до 39 годин відтворення відео для Pro Max.
Для Pro-моделей випущені TechWoven чохли з технічної тканини з особливим покриттям для кращого хвата. Телефони представлені в трьох кольорах за ціною від $1099 за Pro і $1199 за Pro Max.
Apple Watch Series 11
Apple Watch Series 11 отримали важливі оновлення:
функцію сповіщень про гіпертонію;
нову оцінку якості сну (Sleep Score);
збільшений час роботи до 24 годин;
чип S10 з підтримкою жестів;
підтримку 5G.
Функція Workout Buddy створює персоналізовані мотиваційні повідомлення під час тренувань, використовуючи технологію Apple Intelligence. Годинник доступний в алюмінієвому і титановому корпусах за ціною від $399.
Apple Watch Ultra 3 і SE 3
Apple Watch Ultra 3 став першим годинником із вбудованим супутниковим зв’язком для екстрених ситуацій та обміну повідомленнями. Час роботи досягає 72 годин у режимі економії енергії. Ціна становить $799.
Apple Watch SE 3 також оснастили дисплеєм Always-on, датчиком температури зап’ястя і функцією моніторингу сну. Усе це доступно за ціною від $249.
AirPods Pro 3
AirPods Pro 3 отримали:
активне шумозаглушення у 2 рази краще за попереднє;
моніторинг серцевого ритму під час тренувань;
функцію Live Translation з Apple Intelligence;
захист IP57 від пилу, поту та води;
до 8 годин роботи з шумозаглушенням.
Як і Apple Watch, навушники підтримують функцію Workout Buddy для мотивації під час тренувань.
Продажі новинок у мережі Алло в Україні стартують 26 вересня з офіційною гарантією. Тож приготуйтеся до легендарного оновлення.