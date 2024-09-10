Азартні ігри і подорожі Європою: колишню госпітальєрку підозрюють у крадіжці донатів

У батальйоні "Госпітальєри" виник скандал через привласнення коштів зі зборів.

Медичний батальйон "Госпітальєри" втрапив у скандал через підозру про привласнення коштів колишньою працівницею Анною Скольбушевською, позивний "Адмірал Няв".

Про це повідомили "Госпітальєри" у соцмережі Х.

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Зазначається, що від 2022-го по 2023 рік Анна Скольбушевська організовувала збори для батальйону, зокрема в Твіттері, під нікнеймом "Адмірал Няв". 15 грудня 2023 року здійснила останній платіж на рахунок фонду "Госпітальєрів" і завершила свою роботу в ньому.

Однак Скольбушевська продовжила до червня 2024 року збирати кошти від імені "Госпітальєрів". Як встановило внутрішнє розслідування батальйону, зібрані гроші "Адмірал Няв" витратила на особисті потреби: азартні ігри, коштовні подорожі Європою, квитки на концерти та інші розваги.

"Анна має серйозні проблеми зі здоровʼям та узалежнення, які приховувала. Її численні історії виявилися неправдивими", – стверджують у батальйоні.

"Госпітальєри" виключили Скольбушевську зі свого складу зі здачею майна, шевронів та усієї символіки. Наразі подано заяву до правоохоронних органів щодо розтрати коштів. За інформацією "Госпітальєрів", зараз Скольбушевська перебуває на лікуванні. Інші причетні до ситуації особи виключені з батальйону або проходять перевірку.

"Ми засуджуємо ці дії і зробили все можливе, щоб встановити правду. Дякуємо тим, хто допоміг. "Госпітальєри" й надалі діятимуть прозоро, зберігаючи свою репутацію. Закликаємо постраждалих також ділитися доказами у встановленому законом порядку", – підсумували у батальйоні.

Раніше керівниця медичної служби "УЛЬФ" окремого батальйону "Вовки Да Вінчі" ім. Дмитра Коцюбайла Аліна Михайлова показала шахрайку, що спекулює на фото з "Да Вінчі".

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