Ажіотаж у Харкові: містяни штурмують обленерго, бо бояться введення жорсткого карантину (відео)

Десятки місцевих жителів товпляться у коридорах установи, щоб здати звіти до введення жорсткого карантина.

Через те, що Харків може опинитися у "червоній" карантинній зоні, містяни, побоюючись введення жорсткого карантину, вирішили владнати усі свої паперові справи у закладах та установах міста.

Про це повідомляють у телеграм-каналі ТРУХА.

Небувалий ажіотаж через можливе запровадження у Харкові жорсткого карантина стався у "Харківобленерго". Величезні черги утворилися у коридорах підприємтсва.

Слід зазначити, що майже усі відвідувачі у масках, але соціальної дистанції присутні не дотримуються.

У коментарях повідомляють, що черги утворилися у відділі юридичних осіб - підприємці здають щомісячні звіти. Також серед відвідувачів обленерго пенсіонери, які прийшли повирішувати свої питання.

Нагадаємо, що від завтра до "червоної" зони карантину потрапляють ще сім областей, а з першого листопада суворі карантинні обмеження запровадять і в Києві. І стосуватимуться вони в першу чергу невакцинованих. Їздити у громадському транспорті, відвідувати заклади харчування, готелі, спортзали та торгові центри - зможуть лишень ті, хто має негативний ПЛР-тест або документ про вакцинацію.

Йдеться про Житомирську, Івано-Франківську, Київську, Луганську, Львівську, Хмельницьку та Чернігівську області.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання