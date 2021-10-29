Ажіотаж у Харкові: містяни штурмують обленерго, бо бояться введення жорсткого карантину (відео)

Десятки місцевих жителів товпляться у коридорах установи, щоб здати звіти до введення жорсткого карантина.
Через те, що Харків може опинитися у "червоній" карантинній зоні, містяни, побоюючись введення жорсткого карантину, вирішили владнати усі свої паперові справи у закладах та установах міста.
Про це повідомляють у телеграм-каналі ТРУХА.
Небувалий ажіотаж через можливе запровадження у Харкові жорсткого карантина стався у "Харківобленерго". Величезні черги утворилися у коридорах підприємтсва.
Слід зазначити, що майже усі відвідувачі у масках, але соціальної дистанції присутні не дотримуються.
У коментарях повідомляють, що черги утворилися у відділі юридичних осіб - підприємці здають щомісячні звіти. Також серед відвідувачів обленерго пенсіонери, які прийшли повирішувати свої питання.
Нагадаємо, що від завтра до "червоної" зони карантину потрапляють ще сім областей, а з першого листопада суворі карантинні обмеження запровадять і в Києві. І стосуватимуться вони в першу чергу невакцинованих. Їздити у громадському транспорті, відвідувати заклади харчування, готелі, спортзали та торгові центри - зможуть лишень ті, хто має негативний ПЛР-тест або документ про вакцинацію.
Йдеться про Житомирську, Івано-Франківську, Київську, Луганську, Львівську, Хмельницьку та Чернігівську області.