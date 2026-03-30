- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 222
- Час на прочитання
- 1 хв
Ажіотаж на кордоні з Польщею: де найбільші черги та кудою краще об’їхати
Державна митна служба оприлюднила список пунктів пропуску, де можна перетнути кордон без багатогодинного очікування.
Перед Великоднем на кордоні з Польщею різко зросла кількість авто та пасажирів. Митники назвали найменш завантажені пункти пропуску для швидкого в’їзду до України.
Про це Державна митна служба України повідомила у Мережі.
Протягом останніх днів на українсько-польському кордоні фіксується зростання кількості транспорту. Через наближення Великодня дедалі більше громадян повертаються до України, що й спричинило збільшення трафіку.
Найбільше навантаження наразі спостерігається у пунктах пропуску «Краківець — Корчова» та «Шегині — Медика».
Де менші черги на кордоні з Польщею — перелік пунктів пропуску
Щоб уникнути тривалого очікування, водіям і подорожнім радять користуватися менш завантаженими маршрутами:
«Угринів — Долгобичув»,
«Рава-Руська — Хребенне»,
«Грушів — Будомєж»,
«Нижанковичі — Мальховіце»,
«Смільниця — Кросценко».
Нагадаємо, 29 березня Держприкордонслужба поінформувала, що на кордоні з Польщею зростає пасажиропотік через українців, які масово повертаються додому на свята. Речник ДПСУ Андрій Демченко повідомив, що за добу кордон перетнули 107 тис. осіб з перевагою на в’їзд. Найзавантаженішими були пункти «Шегині», «Краківець» та «Рава-Руська», тоді як на інших напрямках черги значно менші.