"Азов буде з рибою": в Мережі показали, як мальок "кишить" біля берега моря у Запорізькій області (фото, відео)

"Азов буде з рибою": в Мережі показали, як мальок "кишить" біля берега моря у Запорізькій області (фото, відео)

Риба згуртувалася в одному місці.

У Запорізькій області на Азовському морі, яке незабаром вкриється кригою через мінусову температуру, помітили зграю мальків, яка скупчилася біля берега.

Відео, як у Молочному лимані у морі юрмиться мальок, виклали в соцмережі.

"Азов буде із рибою! Молочний лиман, який називають пологовим будинком Азовського моря, кишить мальком", - підписали відео автори.

На кадрах видно, як в одному місці біля берега скупчилися сотні маленьких риб і бавляться у воді.

Користувачі Мережі замилувалися побаченим і висловили побоювання, щоб риба пережила зиму і ніхто з недоброзичливців її не знищив.

Нагадаємо, що у Дніпрі рибалка показав гігантського "сома-людожера" вагою близько 50 кілограм. Чоловік упіймав його на глибині за допомогою гарпуна.

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