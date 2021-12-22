"Азов буде з рибою": в Мережі показали, як мальок "кишить" біля берега моря у Запорізькій області (фото, відео)

Риба згуртувалася в одному місці.
У Запорізькій області на Азовському морі, яке незабаром вкриється кригою через мінусову температуру, помітили зграю мальків, яка скупчилася біля берега.
Відео, як у Молочному лимані у морі юрмиться мальок, виклали в соцмережі.
"Азов буде із рибою! Молочний лиман, який називають пологовим будинком Азовського моря, кишить мальком", - підписали відео автори.
На кадрах видно, як в одному місці біля берега скупчилися сотні маленьких риб і бавляться у воді.
Користувачі Мережі замилувалися побаченим і висловили побоювання, щоб риба пережила зиму і ніхто з недоброзичливців її не знищив.
Нагадаємо, що у Дніпрі рибалка показав гігантського "сома-людожера" вагою близько 50 кілограм. Чоловік упіймав його на глибині за допомогою гарпуна.
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