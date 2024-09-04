"Азов" показав будні бійців ППО на Кремінському напрямку (фото)

Дванадцята бригада "Азову" показала, як проходять будні бійців ППО на Кремінському напрямку. Наші воїни ефективно знищують "крила" армії РФ.

Про це повідомляє "Азов".

"Азов" показав будні бійців ППО на Кремінському напрямку

"Окупанти постійно запускають розвідувальні і ударні БПЛА з метою пошуку цілей у тилу Сил оборони. "Орлани" і ZALA наводять ворожу авіацію, ракети та артилерію. Специфіка роботи бійців ППО – знищувати російські "крила" і захищати наземні сили від виявлення".

"Азов" показав будні бійців ППО на Кремінському напрямку

"Азов" показав будні бійців ППО на Кремінському напрямку

На світлинах зображено розрахунок ЗРК "Стріла-10" зенітного ракетно-артилерійського дивізіону 12-ї бригади "Азову".

"Азов" показав будні бійців ППО на Кремінському напрямку

Нагадаємо, ЗСУ взяли у полон 9 російських окупантів на Курахівському напрямку. Так, завдяки розвідці вдалося вчасно виявити сховище, в якому перебував передовий загін противника, оточити будівлю та взяти її під вогневий контроль.

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