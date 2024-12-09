Ефектна робота: "Азов" показав нічні ураження окупантів ударними дронами (відео)

Останнє, що перед ліквідацією чує ворожий особовий склад, це звук українського дрона.
У темряві рухомі цілі з тепловими сигнатурами стають пріоритетом для українських пілотів. Так, "азовці" показали добірку нічних влучань на Торецькому напрямку.
Про це пише "Азов".
Завдання виконали оператори ударних БПЛА 12-ої бригади спеціального призначення "Азов".
Раніше бійці НГУ показали ефектний двобій ударного дрона проти ворожого мотоцикла. Звичайно, він та десяток окупантів нікуди не втекли.
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