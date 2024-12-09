Ефектна робота: "Азов" показав нічні ураження окупантів ударними дронами (відео)

Останнє, що перед ліквідацією чує ворожий особовий склад, це звук українського дрона.

У темряві рухомі цілі з тепловими сигнатурами стають пріоритетом для українських пілотів. Так, "азовці" показали добірку нічних влучань на Торецькому напрямку.

Про це пише "Азов".

"Азов" показав ефектні ураження окупантів ударними дронами

Завдання виконали оператори ударних БПЛА 12-ої бригади спеціального призначення "Азов".

Раніше бійці НГУ показали ефектний двобій ударного дрона проти ворожого мотоцикла. Звичайно, він та десяток окупантів нікуди не втекли.

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