"Азов" показав відбиття ворожого штурму на Кремінському напрямку (відео)

Українські воїни відбили ворожий штурм на Кремінському напрямку. Завдання виконали бійці 12 бригади спеціального призначення "АЗОВ" НГУ.

Про це повідомляє "Азов".

Як зазначається, ворог почав наступ зі спроби розмінування. Для захоплення позицій захисників окупанти використали танк і піхоту.

"Азовці відбили штурм за підтримки ударних дронів і артилерії. Після знищення бронетехніки й важких втрат, залишки окупантів втекли", – написали в "Азові".

Раніше розвідники "Азову" показали, як зайшли в тил росіян і перестріляли ворогів.

Читайте також: