"Азов" спростував черговий фейк росіян про "капітуляцію" бійців з білими прапорами

"Азов" спростував черговий фейк росіян про "капітуляцію" бійців з білими прапорами

Полк "Азов" спростував черговий фейк росіян про те, що нібито його бійці вийшли до окупантів з білими прапорами.

Насправді ж білі прапори використовуються обома групами під час евакуації мирного населення.

Про це "Азов" повідомив у своєму Телеграмі.

"З деяких інтернет джерел шириться інформація, що захисники Маріуполя вийшли до російських військових з білим прапором. Насправді ж, для реалізації плану евакуації цивільних, використовуються білі прапори обома групами. Так і цього разу, для евакуації громадян з території заводу "Азовсталь", обидві групи використовували такі стяги", — йдеться в повідомленні.

Бійці "Азову" наголошуюТь, що ця процедура проводиться вже вчетверте.

Нагадаємо, 6 травня окупанти депортували з Маріуполя понад 370 людей. Загарбники безсоромно допитують їх прямо в автобусах дорогою від "Азовсталі" до Безіменного.

Із "Азовсталі" вдалося евакуювати ще пів сотні цивільних

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