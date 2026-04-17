Азовське море на межі катастрофи через експеримент РФ: що задумали росіяни

Азовське море

Російська окупаційна адміністрація спільно з «Росрыболовством» готує масштабний експеримент із вилову медуз в акваторії Азовського моря 2026 року.

Про це повідомляє Центр національного спротиву (ЦНС).

Згідно з планами агресора, експериментальний вилов має розпочатися у липні 2026 року в курортних зонах. Російська сторона обґрунтовує такі дії «турботою про курортний сезон». Проте регуляторні документи свідчать про комерційну мету та значні обсяги вилучення біоресурсів.

Повідомляється, що у планах 2026 року вже зафіксували рекомендований вилов у розмірі 741 тисячі тонн. Частину виловлених медуз планують використовувати для виробництва желатину та колагену, решту — знищувати. «Росрыболовство» ще від 2025 року розробляє спеціальні знаряддя лову та випробовує загороджувальні сітки.

У Центрі національного спротиву наголошують, що медузи виконують критичну роль у стримуванні розмноження планктону. Масове втручання в цей природний механізм може призвести до незворотних наслідків для акваторії.

«Масове вилучення медуз може спровокувати неконтрольоване "цвітіння" води, падіння рівня кисню та подальше виснаження рибних ресурсів», — застерігають у ЦНС.

Ситуація погіршується загальним екологічним станом моря в умовах окупації. За даними Маріупольської міської ради, на які посилається «Суспільне», в Азовському морі вже зафіксовано суттєве зростання солоності води. Це негативно впливає на традиційні види риб, змінюючи умови їхнього нересту та життєдіяльності.

Зазначається, що українське підпілля розцінює дії росіян як грубе втручання в природний баланс заради отримання швидкого прибутку, що ігнорує довгострокові наслідки для екології регіону.

Нагадаємо, на узбережжі Азовського моря в районі бази «Гюнай» біля тимчасово окупованого Генічеська виявили десятки мертвих лебедів. Птахи гинуть у сітках, встановлених для вилову креветок.