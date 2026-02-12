- Дата публікації
Азовське море скувало кригою: узбережжя Кирилівки засипало брилами льоду (відео)
Сьогодні окупована Кирилівка виглядає як Антарктида.
З’явилися кадри з Кирилівки Запорізької області, в якій фіксують замерзання Азовського моря. На березі — величезні брили льоду.
Відео оприлюднили у Мережі.
Як відомо, такі природні явища є аномальними для регіону.
Раніше у Кирилівці зафіксували значне обледеніння прибережної зони. Через ризик катастрофи екологи забили на сполох.
«Риба споживає кисень. І, зрештою, це явище замору, задухи. Коли риба гине через те, що немає кисню. Але це за тих умов, коли не все промерзло, залишається вода. Якщо промерзло, то швидше за все це призведе до загибелі», — пояснив еколог Віктор Карамушка.
Нагадаємо, таке явище фіксують вперше за 10 років. Так, востаннє крига на морі востаннє спостерігалася ще на початку 2010-х років.
Причиною стало різке похолодання, яке накрило всю Україну на початку лютого.