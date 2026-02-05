Азовське море замерзло на сотні метрів: еколог назвав це катастрофою

Азовське море / © Фото з відкритих джерел

У селищі Кирилівка Запорізької області зафіксовано значне обледеніння прибережної зони Азовського моря. Це явище викликало занепокоєння щодо можливої екологічної шкоди та загибелі морської фауни.

Про це розповів доцент кафедри екології НаУКМА Віктор Карамушка для «Telegraf».

За словами еколога, нинішнє обледеніння на відстані 200 метрів, найімовірніше, охопило лише мілководдя. У такій ситуації риба зазвичай встигає відійти на глибину, де вода залишається рідкою.

Однак, якщо морози посиляться і водойма почне промерзати глибше, ризики зростають експоненціально.

Коли поверхня води повністю вкрита льодом, припиняється газообмін з атмосферою. Риба та придонні бактерії продовжують споживати кисень, що швидко призводить до задухи.

Якщо промерзне дно, то шансів на виживання у гідробіонтів немає — гине все живе, включно з рибою, що скупчилася у зимувальних ямах.

«Риба споживає кисень. І, зрештою, це явище замору, задухи. Коли риба гине через те, що немає кисню. Але це за тих умов, коли не все промерзло, залишається вода. Якщо промерзло, то швидше за все це призведе до загибелі», — пояснив Віктор Карамушка.

В чому вразливість Азовського моря

Головна проблема Азовського моря — його невелика глибина, яка в середньому становить лише близько 13 метрів. Це робить водойму надзвичайно чутливою до температурних коливань. Історія знає випадки повного замерзання цієї акваторії, і теоретично такий сценарій можливий знову, хоча експерт вважає його малоймовірним у найближчій перспективі.

Натомість Чорне море має зовсім іншу структуру. Його глибина сягає понад 2 кілометри, а величезний об’єм води працює як термоакумулятор, не дозволяючи морю швидко замерзати.

Еколог наголошує: нинішні морози не суперечать теорії глобального потепління. Навпаки, зростання середньої температури на 1,5–2 градуси призводить до розбалансування кліматичної системи.

Україна все частіше стикається з «погодними гойдалками»:

Періоди екстремальної спеки та посухи змінюються різкими заморозками.

Надзвичайні явища зміщуються на нетипові сезони (наприклад, весняні заморозки під час цвітіння садів).

Промерзання Азовського моря експерт називає погодним «вивихом», інтенсивність яких надалі лише зростатиме через нерівномірність кліматичних змін.

Нагадаємо, на початку лютого в Україні різко погіршилися погодні умови через хвилю сильних морозів. У низці регіонів зафіксували аномально низькі температури — зокрема, на Житомирщині стовпчики термометрів опускалися до –30°.

На тлі похолодання в селищі Кирилівка Запорізької області частково промерзло Азовське море: крига утворилася на відстані понад 200 метрів від берега. Місцеві жителі зазначають, що такого явища не спостерігали вже понад десять років, відколи море востаннє замерзало на початку 2010-х.