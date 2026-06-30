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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
378
Час на прочитання
2 хв

АЗС оновили ціни на пальне: скільки коштують бензин і дизель 30 червня

Станом на 22 червня середня ціна бензину А-95 перевищує 76 грн за літр, а дизелю — 78 грн.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
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АЗС

АЗС / © ТСН

В Україні АЗС переглянули вартість пального. Так, найвищі ціни наразі фіксуються на АЗС ОККО, WOG та Socar, а доступніше пальне пропонують «Укрнафта» і «БРСМ-Нафта».

Про це інформує «Главком».

Скільки коштує пальне 30 червня 2026 року

UPG

  • А95 — 73,90 грн/л

  • А95+ — 75,90 грн/л

  • ДП — 74,90 грн/л

  • ДП+ — 76,90 грн/л

  • А100 — 84,90 грн/л

  • А92 — немає

  • Газ — 39,40 грн/л

OKKO

  • А95 — 78,90 грн/л

  • А95+ — 81,90 грн/л

  • ДП — 79,90 грн/л

  • ДП+ — 82,90 грн/л

  • А100 — 88,90 грн/л

  • А92 — немає

  • Газ — 41,90 грн/л

WOG

  • А95 — 78,90 грн/л

  • А95+ — 81,90 грн/л

  • ДП — 79,90 грн/л

  • ДП+ — 82,90 грн/л

  • А100 — 88,90 грн/л

  • А92 — немає

  • Газ — 41,90 грн/л

KLO

  • А95 — 71,90 грн/л

  • А95+ — 75,40 грн/л

  • ДП — 74,20 грн/л

  • ДП+ — 77,20 грн/л

  • А100 — 82,50 грн/л

  • А92 — 66,90 грн/л

  • Газ — 38,90 грн/л

SOCAR

  • А95 — 78,90 грн/л

  • А95+ — 82,90 грн/л

  • ДП — 83,90 грн/л

  • ДП+ — 86,90 грн/л

  • А100 — 88,90 грн/л

  • А92 — немає

  • Газ — 43,90 грн/л

UKRNAFTA

  • А95 — 79,90 грн/л

  • А95+ — 76,90 грн/л

  • ДП — 74,90 грн/л

  • ДП+ — 76,90 грн/л

  • А100 — немає

  • А92 — 68,90 грн/л

  • Газ — 39,40 грн/л

БРСМ-Нафта

  • А95 — 70,90 грн/л

  • А95+ — немає

  • ДП — немає

  • ДП+ — немає

  • А100 — немає

  • А92 — немає

  • Газ — 38,99 грн/л

Як ми писали, в Україні ціни на пальне продовжують знижуватися після травневого піку, причому дизель уже подешевшав приблизно на 14,5 грн/л. За оцінкою експерта Куюна, він може втратити ще 4–5 грн/л найближчими днями. Бензин дешевшає значно повільніше, оскільки на світовому ринку нафта й бензин поки не демонструють такого ж зниження вартості, тому закупівельні ціни залишаються високими. За словами експерта, ситуація на українському паливному ринку наразі є сприятливою, а динаміка цін загалом відповідає тенденціям на АЗС у Європі та США.

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Дата публікації
Кількість переглядів
378
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