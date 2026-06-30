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АЗС оновили ціни на пальне: скільки коштують бензин і дизель 30 червня
Станом на 22 червня середня ціна бензину А-95 перевищує 76 грн за літр, а дизелю — 78 грн.
В Україні АЗС переглянули вартість пального. Так, найвищі ціни наразі фіксуються на АЗС ОККО, WOG та Socar, а доступніше пальне пропонують «Укрнафта» і «БРСМ-Нафта».
Про це інформує «Главком».
Скільки коштує пальне 30 червня 2026 року
UPG
А95 — 73,90 грн/л
А95+ — 75,90 грн/л
ДП — 74,90 грн/л
ДП+ — 76,90 грн/л
А100 — 84,90 грн/л
А92 — немає
Газ — 39,40 грн/л
OKKO
А95 — 78,90 грн/л
А95+ — 81,90 грн/л
ДП — 79,90 грн/л
ДП+ — 82,90 грн/л
А100 — 88,90 грн/л
А92 — немає
Газ — 41,90 грн/л
WOG
А95 — 78,90 грн/л
А95+ — 81,90 грн/л
ДП — 79,90 грн/л
ДП+ — 82,90 грн/л
А100 — 88,90 грн/л
А92 — немає
Газ — 41,90 грн/л
KLO
А95 — 71,90 грн/л
А95+ — 75,40 грн/л
ДП — 74,20 грн/л
ДП+ — 77,20 грн/л
А100 — 82,50 грн/л
А92 — 66,90 грн/л
Газ — 38,90 грн/л
SOCAR
А95 — 78,90 грн/л
А95+ — 82,90 грн/л
ДП — 83,90 грн/л
ДП+ — 86,90 грн/л
А100 — 88,90 грн/л
А92 — немає
Газ — 43,90 грн/л
UKRNAFTA
А95 — 79,90 грн/л
А95+ — 76,90 грн/л
ДП — 74,90 грн/л
ДП+ — 76,90 грн/л
А100 — немає
А92 — 68,90 грн/л
Газ — 39,40 грн/л
БРСМ-Нафта
А95 — 70,90 грн/л
А95+ — немає
ДП — немає
ДП+ — немає
А100 — немає
А92 — немає
Газ — 38,99 грн/л
Як ми писали, в Україні ціни на пальне продовжують знижуватися після травневого піку, причому дизель уже подешевшав приблизно на 14,5 грн/л. За оцінкою експерта Куюна, він може втратити ще 4–5 грн/л найближчими днями. Бензин дешевшає значно повільніше, оскільки на світовому ринку нафта й бензин поки не демонструють такого ж зниження вартості, тому закупівельні ціни залишаються високими. За словами експерта, ситуація на українському паливному ринку наразі є сприятливою, а динаміка цін загалом відповідає тенденціям на АЗС у Європі та США.