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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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33
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АЗС під ударом Росії: експерт розповів, чи буде дефіцит пального в Україні

Російські атаки на автозаправні станції не призвели до дефіциту пального в Україні.

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Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
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РФ наростила атаки на українські автозаправки

РФ наростила атаки на українські автозаправки / © ДСНС України

Російські атаки на автозаправні станції не спричинили загальнонаціонального дефіциту бензину чи дизельного пального в Україні.

Про це в етері «КИЇВ24» заявив директор консалтингової групи «А-95» Сергій Куюн.

На його думку, істотні перебої можливі у разі системних ударів по маршрутах постачання, складських потужностях та іншій паливній логістиці

«Удари по українських АЗС не спричинять дефіциту пального — пошкоджено менш як 1% заправок.В Україні працюють близько 5–6 тисяч АЗС, тоді як після російських атак не відновили роботу лише 5–10 об’єктів. Крім того, кількість заправок у країні суттєво перевищує нинішні потреби споживачів, тому їхнє пошкодження не впливає на ринок пального», — пояснив він.

Росія атакує АЗС — останні новини

Жодної вцілілої АЗС вже немає на шляху з Дніпра до Харкова.

За даними міністра енергетики Дениса Шмигаля, вже було атаковано понад 300 АЗС. За спостереженнями директор консалтингової групи «А-95», близько 80% станцій відновлюється. В жодному регіоні немає дефіциту пального.

Минулими вихідними російські війська вперше атакували АЗС на заході України — були уражені станції у Житомирській та Рівненській областях.

Водночас атаки можуть спричинити короткостроковий ажіотажний попит. Водії можуть почати запасатися пальним через побоювання нових ударів.

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