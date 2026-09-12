АЗС в Україні попереджатимуть про удари РФ по-новому: як все працюватиме

Наслідки удару по АЗС / © Кабінет Міністрів України

Реклама

В Україні тестують програмне рішення, яке дозволить автозаправним комплексам оперативно отримувати інформацію про напрямок руху російських дронів та завчасно попереджати персонал і відвідувачів про наближення небезпеки.

Про це повідомив прем’єр-міністр України Сергій Корецький за підсумками термінової наради з операторами ринку та представниками державних органів.

Реклама

За його словами, російські війська останніми днями суттєво посилили удари по автозаправних комплексах, зокрема в столиці та поблизу міжнародних трас. У зв’язку з цим першочерговим завданням є максимальне посилення безпеки людей на АЗС та забезпечення безперебійного відпуску нафтопродуктів.

Реклама

Корецький повідомив, що вже розпочалося тестування програмного рішення, яке має дозволити бачити напрямок руху російських безпілотників і завчасно реагувати на загрозу. Система передбачає автоматичне та оперативне сповіщення безпосередньо на автозаправних комплексах.

«Мова йде про автоматичне та оперативне сповіщення на АЗК про наближення ворожих дронів», — уточнив прем’єр-міністр.

Корецький зазначив, що спочатку нову систему протестують на автозаправних комплексах. Після цього її планують поширити й на інші підприємства, які можуть опинятися під загрозою російських атак. Міністри отримали завдання максимально прискорити цей процес.

Посилення захисту АЗС

Окремо на нараді обговорили посилення фізичного захисту автозаправної інфраструктури. Йдеться, зокрема, про встановлення додаткових захисних споруд для наземного обладнання та облаштування укриттів для людей.

Реклама

До наради долучилися представники Міненерго, Мінекономіки, Мінфіну, Мінінфраструктури, РНБО, ДСНС та МВС. Сторони також проаналізували ситуацію із запасами нафтопродуктів, їхньою логістикою та цінами на пальне.

Ціни на пальне

За словами Корецького, на світові ціни на нафту впливають події на Близькому Сході та перебої у ланцюгах постачання, через що котирування знову стрімко зростають. В Україні це вже позначається на діях учасників паливного ринку.

Водночас уряд напрацьовує додаткові рішення для стабільної роботи паливної системи. Зокрема, йдеться про залізничні перевезення та спрощення митних процедур для бензовозів за аналогією з механізмами, які застосовувалися у 2022 році.

«Реагуємо на запити бізнесу — відповідь має бути швидкою і дієвою», — наголосив Корецький.

Реклама

Він додав, що в умовах кризи координацію дій держави з представниками бізнесу проводитимуть на регулярній основі.

Нагадаємо, фінансовий аналітик та економіст Олексій Кущ вважає, що Росія може під час нової хвилі ескалації поступово атакувати автозаправні станції у Києві, причому метою таких ударів може бути не лише знищення інфраструктури, а й створення психологічного тиску на населення.

Новини партнерів

Новини партнерів