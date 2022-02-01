"Б'є ногами і обливає окропом": у Дніпрі жінка систематично знущається з матері (відео)

"Б'є ногами і обливає окропом": у Дніпрі жінка систематично знущається з матері (відео)

За повідомленнями сусідів, донька регулярно лупцює матір.

У Дніпрі сусіди просять захистити літню жінку, яка потерпає від насильства збоку доньки. Остання регулярно знущається з матері, лупцює її, а з квартири чути крики.

Про це повідомляють очевидці у телеграм-каналі "Х* Днепр".

"Донька лупцює власну матір, обливає окропом, б'є ногами, лається триповерховими матюками. Щодня літня жінка відчуває муки та страждання, проживаючи з цим тираном. Викликали неодноразово поліцію, але ніхто нічого не робить. А бідна старенька так і страждає від насильства рідної доньки", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що родина мешкає у Дніпрі за адресою: проспект Слобожанський, 99.

Як доказ до сказаного автори додали два відео. На одному з них літня жінка сидить на підлозі на сходовому майданчику і просить аби донька її не трогала, бо в неї рани на руках і ногах.

"Тварюка ти обіс**на", - каже донька матері. А потім помічає сусідів і її риторика змінюється і вона намагається затягнути пенсіонерку до квартири.

На іншому відео, яке оприлюднили в Мережі, з квартири чути звуки бійки і крики пенсіонерки. Літня жінка просить доньку не бити її.

"Не бий мене, прошу не бий", - чути з-за дверей голос старенької.

Користувачі Мережі прокоментували побачене:

Та що ж відбувається із цим світом.

Нікого ця жінка не б'є.

Якщо чесно схожа ситуація і в мене була. Бабуся хворіла на деменцію, і коли ти намагався їй допомогти, він могла кричати і думала що її б'ють. На відео я не побачив ні насильства, ні окропу. Моя прабабця кожен скаржилася на бабу що та її голодом морить, в результаті пережила свою дочку.

Ви знущаєтеся? Це не привід назвати матір "твариною обісц*ною".

Одне маленьке запитання до сусідів, які знімають друге відео. Чого ви знімаєте і нічого не робите? Замість того, щоб знімати, краще зробили б щось.

Нагадаємо, що Харкові правоохоронці забрали з родини двох підлітків. Вони жили з батьком, який пиячить і лупцює їх

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