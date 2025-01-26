Б'ють і знімають на телефон: п'ять жорстоких випадків підліткового насильства в Україні

У більшості інцидентів діти самі фільмували свої дії на відео.

Після скандального побиття та знущання з 12-річної Ярослави у Білій Церкві, в Україні спостерігається страшна тенденція побиття серед підлітків.

ТСН.ua зібрав п’ять найгучніших інцидентів, пов’язаних із насильством серед неповнолітніх, які поширилися в Мережі.

На Миколаївщині неповнолітні побили 50-річного чоловіка з інвалідністю

У Вознесенському районі Миколаївської області група підлітків побила 50-річного чоловіка.

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Про інцидент повідомив журналіст Дмитро Денисюк у Telegram-каналі, де зазначалося, що потерпілим є чоловік з інвалідністю. Також там йшлося про те, що нападники відібрали у чоловіка його пенсію.

У поліції повідомили, що встановили учасників інциденту уже встановили.

Правоохоронці зазначили, що участь у конфлікті брало троє неповнолітніх:

14-річна дівчина та 12-річний хлопець, які завдавали тілесні ушкодження чоловіку;

13-річний школяр, котрий фільмував подію на камеру телефону.

Поліція відкрила кримінальне провадження за частиною 1 статті 122 Кримінального кодексу України.

Йдеться про "Умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження", що карається виправними роботами на строк до двох років або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на строк до трьох років.

Досудове розслідування триває.

Жорстоке побиття дівчинки у Києві

Чергове відео жорстокого побиття дівчини виклали в Інтернеті 23 січня. На ньому видно, як двоє дівчат по черзі б'ють іншу по обличчю.

Одна з учасниць побиття на відео каже: “Може мені куртку зняти, щоб розмах був більший?”, а згодом вона почала бити іншу.

Після кількох ударів потерпіла заплакала. А далі підлітки їй заявили: “Треба було думати про те, що говориш” і “плакати потрібно було раніше”.

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З’ясувалося, що кулачні бої влаштували між собою неповнолітні дівчата на Троєщині.

У поліції Києва повідомили ТСН.ua, що до них із заявами ніхто з учасників бійки не звертався. Однак поліція відреагувала на відео, яке з'явилося в Мережі.

"Ми уже встановили учасників бійки. Це дівчатка 13 та 14 років. Між ними виник конфлікт. Одна з дівчат вдарила іншу по обличчю. За фактом побиття розпочато кримінальне провадження за частиною 1 статті 125 – умисне легке тілесне ушкодження. Встановлюємо всі обставини та деталі конфлікту між неповнолітніми", – повідомили у відомстві.

За попередньою інформацією відомо, що дівчата покликали потерпілу на прогулянку, а потім між ними виник конфлікт, про причини якого не повідомляють. Одна з дівчат витягнула телефон та почала фільмувати все на відео, а інші двоє завдали 13-річній школярці тілесні ушкодження.

На Бучанщині побили хлопця у підвалі

У соцмережах 25 січня поширили відео, на якому видно як група молодих людей заштовхала хлопця у підвал однієї з багатоповерхівок, а потім почала на нього нападати.

Один з учасників бійки продовжував бити школяра ногами та руками, допоки його не відтягнув інший юнак.

Інші ж учасники події фільмували це все на відео та дивились, чи не проходять повз підвалу жителі будинку.

Як повідомили правоохоронці, інцидент стався на Бучанщині в селі Софіївська Борщагівка.

Фото Бучанського управління поліції Київщини

Фото Бучанського управління поліції Київщини

Правоохоронці встановили особу потерпілого та усіх учасників інциденту.

Розпочато кримінальне провадження за частиною 2 статті 296 Кримінального кодексу України – вчинення хуліганських дій групою осіб.

Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк до чотирьох років.

Побиття двох школярок на Прикарпатті

У селі Микуличин Івано-Франківської області поліцейські з’ясовують обставини конфлікту між двома неповнолітніми дівчатами, який стався 19 січня. Про інцидент правоохоронці дізналися під час моніторингу соціальних мереж, де опублікували відео з бійкою.

На записі видно, як дві школярки повалили одна одну на землю та побилися, проте жодних звернень до поліції за фактом події не надходило.

З’ясувалося, конфлікт стався неподалік садиби в селі, і жоден з учасників не звертався по медичну допомогу.

Поліція встановила, що учасницями інциденту є учениці сьомого та восьмого класів місцевого ліцею.

Наразі триває розслідування, під час якого правоохоронці з’ясовують усі обставини конфлікту.

На Вінниччині побили шестикласника

У Вінницькій області Хмільницького району побили 12-річного школяра, а відео цього поширили у соцмережах.

До поліції звернулася мати школяра, яка повідомила, що побачила в одній із соцмереж відео, на якому біля місцевого магазину учень восьмого класу б’є її сина.

Правоохоронці, що інцидент стався ще 6 січня. Зокрема, там зазначили, що 13-річний місцевий житель змусив однокласника потерпілого знімати інцидент на його телефон.

За цим фактом поліцейські відкрили кримінальне провадження за частиною 1 статті 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України.

Остаточну правову кваліфікацію події правоохоронці нададуть після проведення всіх слідчих дій.

Нагадаємо, рідні 12-річної Ярослави, з якої в парку познущалась група підлітків, повідомили про втечу одного із фігурантів справи.

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