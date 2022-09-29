Б'ють по руках кувалдою та вимагають заразити їх СНІДом: в Росії вигадують способи, як відкосити від мобілізації (відео 18+)

У Росії крім втечі за кордон вигадують способи уникнути мобілізації.
Зокрема, росіяни не гребують ламати собі кінцівки.
Такі відео з'являються в Мережі.
На одному з відео ухилянт розмістився на сходинковому майданчику, а товариш стрибає йому на ногу зі сходинок. В результаті нога зламана, а мобілізація - відкладена.
На іншому відео спосіб ще більш "витончений". Друзяка ламає руки своєму товаришу кувалдою.
Ну і топ-спосіб уникнути мобілізації - заразитися СНІДом. В російські центри ВІЛ\СНІД почали надходити дзвінки щодо можливості інфікування СНІДом.
Нагадаємо, що в Іркутську 25-річний чоловік вистрілив у військкома. Перед цим останній йому нахамив і "послав на 3 літери". Він наказав усім присутнім залишити зал, а потім відкрив вогонь.
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