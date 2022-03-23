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Окупанти б'ють ракетами та намагаються штурмувати міста: ситуація у Харківській області від ОВА

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Окупанти б'ють ракетами та намагаються штурмувати міста: ситуація у Харківській області від ОВА

Зараз ворог тероризує Харків та районні центри артобстрілами. 

У Харківській області тривають запеклі бої, а населені пункти регіону піддаються частим обстрілам збоку окупантів.

Про це в телемарафоні розповів голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Харків. 32 обстріли за ніч. Місто обстрілювали з танків, реактивних систем залпового вогню та артилерії. Найбільше постраждав район міста Північна Салтівка. Ворог перші два тижні активно намагався штурмувати Харків, а після невдалих спроб тероризує місто та районні центри артобстрілами. Харків ворожі літаки облітають

Лозова. Окупанти обстріляли місто ракетами. Пошкоджено близько 20 будинків, школа, дитячий садочок, 8 мирних жителів поранені, цифра уточнюється, оскільки ще розбирають завали. 

Ізюм. Ворог тримає місто в облозі і не підтверджує відкриття гуманітарних коридорів. Окупанти активно концентрують війська саме в цьому районі. Сьогодні вночі ЗСУ завдали тут істотних втрат окупантам. Місто обстрілюють авіацією.

Вовчанськ. Влада знає всіх людей, які брали участь у провокації. 99,9% місцевих є справжніми українцями, патріотами. Навіть не йдеться, що місто Вовчанськ — це не українське місто.

Нагадаємо, що окупанти продовжують обстріли населенних пунктів у Харківській області. В результаті в місті Лозова загинула 1 людина та 8 отримали поранення.

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