Б'ють струмом і стріляють по кінцівках: у Мелітополі окупанти облаштували 5 катівень для українців

У тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області російські загарбники облаштували щонайменше п'ять катівень, де застосовують проти українців електрику і стріляють по кінцівках.

Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров в ефірі телеканалу FREEДОМ.

"Сьогодні на території міста - щонайменше п'ять катівень. Що таке п'ять катівень? Це тільки ті місця, які розташовані, наприклад, у захопленому районному відділенні поліції, захопленому військкоматі, військовій частині. У цих катівнях росіяни, коли беруть у полон наших людей, точно роблять безчинства. Вже є підтверджені факти, що як тортури вони застосовують електрику і стріляють по кінцівках. І саме тому сьогодні ми називаємо наше місто найбільшою в'язницею в Європі. Тому що у Мелітополі залишилося приблизно 50-60 тисяч нашого цивільного населення, яке сьогодні не має жодних прав, жодних свобод", - сказав він.

Федоров зазначає, що на тимчасово окупованій частині Запорізької області перебувають "вагнерівці", "кадирівці" і мобілізовані.

"Для мешканців сьогодні не стоїть питання безпеки на тимчасово окупованій частині Запорізької області, бо вся тимчасово окупована частина регіону - це суцільна небезпека. І єдиний шлях, як позбавитися її, це виїхати з тимчасової окупації", - сказав мер, але водночас додав, що виїзд з тимчасово окупованого Мелітополя - це також "своєрідна лотерея".

Нагадаємо, на Миколаївщині виявили ще одну катівню окупантів, де місцевих душили, били і застосовували до них електрошокер. Також на Херсонщині знайшли ще одну катівню, яку влаштували росіяни.

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