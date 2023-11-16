"Б'ються чолом об паркан коксохіму другий місяць": оглядач про третю хвилю наступу росіян на Авдіївку

Окупаційні війська готуються до третьої хвилі наступу на Авдіївку. Наразі триває процес накопичення механізованої компоненти. Виразно про це говорить перекидання 239-го ТП 90-го ТД.

Про це пише військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

Які шанси у противника

За словами оглядача, окупанти намагатимуться в рамках цієї хвилі наступу вийти на правий бік залізниці, закріпитися та розвинути наступ у напрямку та з подальшою окупацією села Степове. Це дозволить їм взяти під вогневий контроль трасу 0542 та почати рух у її напрямку та Бердичі. Також вони намагатимуться прорватися у промзону Коксохіма.

Очевидно, вважає Коваленко, що спостерігатиметься рух ворога:

з півдня, а саме з Водяного, на Північне з метою його захоплення та встановлення вогневого контролю над 0542;

на Тоненьке.

"Думаю, що російське командування більш адекватно зараз сприймає свої можливості, а тому, фізичне перерізання 0542 та оточення Авдіївки планують на 4 хвилю наступу, яка може бути організована на початку грудня", – зауважує Коваленко.

Він також вказує на два важливі моменти:

"Якщо це очевидно мені, то це ще очевидніше командування СОУ", – каже Коваленко. Саме тому третя хвиля наступу росіян не стане несподіванкою;

Усе це мало бути реалізовано окупантами ще 10 жовтня, під час їхнього першого наступу двома ешелонами. "Але, "оточення Авдіївки за добу" вилилося в "б'ємося чолом об паркан Коксохіма другий місяць", – підкреслив оглядач.

Як підсумовує Коваленко, наскільки б похмуро не сприймався вищеописаний сценарій, ще не факт, що російські війська зможуть його повністю реалізувати.

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