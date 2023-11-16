"Б'ються чолом об паркан коксохіму другий місяць": оглядач про третю хвилю наступу росіян на Авдіївку

Реалізувати задумане ворогу буде дуже складно.
Окупаційні війська готуються до третьої хвилі наступу на Авдіївку. Наразі триває процес накопичення механізованої компоненти. Виразно про це говорить перекидання 239-го ТП 90-го ТД.
Про це пише військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.
Які шанси у противника
За словами оглядача, окупанти намагатимуться в рамках цієї хвилі наступу вийти на правий бік залізниці, закріпитися та розвинути наступ у напрямку та з подальшою окупацією села Степове. Це дозволить їм взяти під вогневий контроль трасу 0542 та почати рух у її напрямку та Бердичі. Також вони намагатимуться прорватися у промзону Коксохіма.
Очевидно, вважає Коваленко, що спостерігатиметься рух ворога:
- з півдня, а саме з Водяного, на Північне з метою його захоплення та встановлення вогневого контролю над 0542;
- на Тоненьке.
"Думаю, що російське командування більш адекватно зараз сприймає свої можливості, а тому, фізичне перерізання 0542 та оточення Авдіївки планують на 4 хвилю наступу, яка може бути організована на початку грудня", – зауважує Коваленко.
Він також вказує на два важливі моменти:
- "Якщо це очевидно мені, то це ще очевидніше командування СОУ", – каже Коваленко. Саме тому третя хвиля наступу росіян не стане несподіванкою;
- Усе це мало бути реалізовано окупантами ще 10 жовтня, під час їхнього першого наступу двома ешелонами. "Але, "оточення Авдіївки за добу" вилилося в "б'ємося чолом об паркан Коксохіма другий місяць", – підкреслив оглядач.
Як підсумовує Коваленко, наскільки б похмуро не сприймався вищеописаний сценарій, ще не факт, що російські війська зможуть його повністю реалізувати.
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