Бабине літо ще буде: якої погоди очікувати українцям прийдешнього тижня

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Не встигло календарне літо закінчитися, а стовпчик термометра різко почав сповзати до нуля. Метеорологи і синоптики вже лякають снігом у жовтні. Чи означає це кінець тепла?

Про це йдеться 5 вересня в сюжеті ТСН.Тиждень.

Вночі +4, вдень +15. Не встигло календарне літо закінчитися, а стовпчик термометра різко почав сповзати до нуля. Метеорологи і синоптики вже лякають снігом у жовтні. Чи означає це кінець тепла?

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Ні. Бабине літо ще буде – до того ж буквально прийдешнього тижня. А от жовтень за розрахунками наших кліматологів з Гідрометеорологічного інституту буде холоднішим, ніж навіть листопад та грудень. Це якраз і є та яскрава ілюстрація "кліматичної кризи", коли на початку тижня ходимо в сукнях і футболках, а наприкінці у куртках і пальтах.

До речі, пальта нам знадобляться вже завтра вранці. Бо на Заході, півночі і Сході нічні позначки опустяться до +3. На ґрунті синоптики обіцяють заморозки. Вдень буде по-осінньому свіжо – до +15 всюди. Окрім Півдня там до +20 і Закарпаття.

Але так буде всього кілька днів. Від середини тижня знову літо - до +24. А біля моря аж до +27.

Метеозалежність: прийдешнього тижня на українців очікує бабине літо

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