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"Бабине літо" триває: якою буде погода в Україні в суботу, 16 жовтня

"Бабине літо" триває: якою буде погода в Україні в суботу, 16 жовтня

УНІАН

Денна температура становитиме від 10 до 17 градусів.

У суботу, 16 жовтня, майже на всій території України буде сонячно та без опадів. Лише вдень у більшості центральних та північних областей місцями пройде невеликий дощ.

Про це йдеться в прогнозі Українського гідрометцентру.

Уночі та вранці в Україні, крім південної частини, місцями туман.

Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура вночі 1-6 градусів тепла, вдень 10-15 градусів. У південній частині вночі 5-10 градусів, удень 12-17 градусів.

У Київській області в суботу буде без опадів, лише вдень місцями невеликий дощ. Уночі та вранці місцями туман. Температура вночі 1-6 градусів тепла, вдень 10-15 градусів. У Києві вночі 4-6 градусів, удень 12-14 градусів.

Прогноз погоди в Україні на 16 жовтня 2021 року / © Укргідрометцентр
Прогноз погоди в Україні на 16 жовтня 2021 року / Укргідрометцентр

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