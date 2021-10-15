"Бабине літо" триває: якою буде погода в Україні в суботу, 16 жовтня

Денна температура становитиме від 10 до 17 градусів.
У суботу, 16 жовтня, майже на всій території України буде сонячно та без опадів. Лише вдень у більшості центральних та північних областей місцями пройде невеликий дощ.
Про це йдеться в прогнозі Українського гідрометцентру.
Уночі та вранці в Україні, крім південної частини, місцями туман.
Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.
Температура вночі 1-6 градусів тепла, вдень 10-15 градусів. У південній частині вночі 5-10 градусів, удень 12-17 градусів.
У Київській області в суботу буде без опадів, лише вдень місцями невеликий дощ. Уночі та вранці місцями туман. Температура вночі 1-6 градусів тепла, вдень 10-15 градусів. У Києві вночі 4-6 градусів, удень 12-14 градусів.