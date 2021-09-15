Бабине літо у Херсонській області: скільки ще потішить тепло та коли очікувати прохолоди

Бабине літо у Херсонській області: скільки ще потішить тепло та коли очікувати прохолоди

Від суботи, 18 вересня, погода погіршиться.

У Херсонській області у суботу сонячна і тепла погода зміниться дощовою і прохолодною.

Про це повідомляє Херсонський обласний центр з гідрометеорології.

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За даними синоптиків, 14-17 вересня буде триматися літня погода, опадів не прогнозується. Температура повітря вдень сягатиме 25-30° С.

Від 18 по 21 вересня очікуються зміна погоди. В наслідок переміщення холодного атмосферного фронту і утворення на його хвилі циклону, вдень, 18 вересня, на території Херсонської області очікуються короткочасні грозові дощі, зниження температури повітря вдень до 18-23°С.

В наступні три доби очікуються невеликі та помірні короткочасні дощі і подальше зниження температури повітря вночі до +5-10°, вдень до +13-18°С.

Нагадаємо, що до України йде антициклон Hermelinde.

Раніше повідомлялося, що бабине літо у вересні 2021 року, за словами народного синоптика Леоніда Горбаня, настане двічі. За словами Горбаня, перше, "молоде" бабине літо триває від Успіння Пресвятої Богородиці, 28 серпня до 11 вересня. А" старе", друге бабине літо - від 11 до 18 вересня.

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