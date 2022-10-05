Бабине літо в Україні затримається: синоптик розповів, яким буде жовтень

Бабине літо, що настало в Україні, може тривати аж до кінця другої декади жовтня.

Про це ТСН.ua розповів народний синоптик Стас Щедрін.

"Скоріш за все, бабине літо, яке є сьгодні, затримається не до 10-12 числа, як я раніше прогнозував, а аж до кінця другої декади жовтня", – повідомив синоптик.

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"Таке відчуття, наче вересень з жовтнем помінялися місцями: у вересні – холод та дощі, а в жовтні – навпаки сонце та комфортне тепло. Але цей прогноз не може бути на 100% точний", – зауважив Щедрін.

Нагадаємо, раніше синоптикиня Наталка Діденко прогнозувала, що потепління в Україні триватиме тиждень – до 12 жовтня. Повітря прогріється від 14 до 21 градуса тепла.

Погода в Україні: чи чекати на "Бабине літо"

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