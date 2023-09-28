Бабиного літа в Україні не буде: синоптики ошелешили новим прогнозом на жовтень

Жовтень 2023 року в Україні розпочнеться різким похолоданням, після якого вже не варто очікувати бабиного літа. Крім того, цікаво складеться ситуація з опадами протягом місяця.

Про це повідомила завідувачка відділу кліматичних досліджень та довгострокових прогнозів погоди "Укргідрометцентру" Вазіра Мартазінова, пише Телеграф.

Як відомо, часто так буває, що в одній частині України випадає багато опадів у певний проміжок часу, у той час як в іншій частині країни сухо. Однак, зазвичай, між цими регіонами є області, де спостерігається проміжний стан погоди, незначна кількість опадів, зазначила синоптикиня.

У жовтні буде так, що ситуація з опадами може кардинально відрізнятись у двох сусідніх областях.

Так, наприклад, у Сумській, Полтавській та Дніпропетровській областях очікуються разові опади у жовтні. А в Київській та Чернігівській областях, які межують із Сумською та Полтавською, очікується випадання 120-150% норми опадів. Хоча зазвичай між посушливими областями та регіонами з наднормою опадів має бути "перехідна" зона з помірними показниками опадів.

Раніше синоптики повідомили, що середня місячна температура в жовтні 2023 року в Україні прогнозується в межах 7-13 градусів тепла. Це на 1-1,5 градусів вище за норму.

