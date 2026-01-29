ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
224
Час на прочитання
2 хв

Бабусю, яка пережила Голокост, у Києві вбила армія Росії – головний рабин України

Прощання з Євгенією Безфамільною відбудеться у неділю, 1 лютого, на єврейському кладовищі у Барахтах.

Автор публікації
Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
Квартира, в якій померла старенька киянка

Квартира, в якій померла старенька киянка / © Національна поліція України

Відповідальність за смерть 90-річної жительки Києва, тіло якої знайшли в її квартирі на Подолі під час зумовлених російськими обстрілами проблем з опаленням житлових будинків, лежить на державі-агресорці.

На цьому наголосив головний рабин України Моше Реувен Асман.

Він зауважив, що покійна Євгенія Михайлівна Безфамільна була парафіянкою єврейської громади Києва і дивом пережила Голокост, але «не пережила наслідки дій російських „денацифікаторів“, які прирекли її на страшну смерть у крижаній квартирі у дуже сильну зимову холоднечу».

«Офіційно у причині смерті вказана серцева недостатність, але ми ж з вами прекрасно розуміємо, що при такому віці та кількості різних хвороб, страшні умови життя в яких вона опинилась, через постійні російські атаки по цивільній інфраструктурі Києва — просто „добили“ цю героїчну бабцю, яка трималась до останнього…» — написав рабин Асман.

Євгенія Безфамільна / © Facebook головного рабина України

Євгенія Безфамільна / © Facebook головного рабина України

За його словами, Євгенію Безфамільну вбила саме армія Росії, так само, як і 84-річного парафіянина єврейської громади Херсона, лікаря Олександра Бондера, який нещодавно помер від поранень після російського обстрілу.

«Під гаслами про „денацифікацію“ та „осовобождєниє“ вони запускають — дрони, ракети, каби — всі засоби ураження, вбивають невинних людей в Україні, та прирікають на існування у нестерпному холоді, без води та електропостачання», — зазначив рабин Асман.

Головний рабин України повідомив, що прощання з Євгенією Безфамільною відбудеться у неділю, 1 лютого, на єврейському кладовищі у Барахтах.

Нагадаємо, у поліції Києва кореспонденту ТСН.ua розповіли, що в одній з квартир Подільського району столиці виявили тіло старенької жінки.

«Жінка не замерзла через прорив труби та мороз на вулиці. Результати експертизи свідчать, що жінка померла від хвороби, а не від обмороження», — повідомили поліцейські.

У КМДА додали, що причиною смерті старенької жінки стала «серцева недостатність, спричинена хронічною ішемічною хворобою серця».

Дата публікації
Кількість переглядів
224
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie