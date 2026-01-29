Бабусю, яка пережила Голокост, у Києві вбила армія Росії – головний рабин України

Квартира, в якій померла старенька киянка / © Національна поліція України

Реклама

Відповідальність за смерть 90-річної жительки Києва, тіло якої знайшли в її квартирі на Подолі під час зумовлених російськими обстрілами проблем з опаленням житлових будинків, лежить на державі-агресорці.

На цьому наголосив головний рабин України Моше Реувен Асман.

Він зауважив, що покійна Євгенія Михайлівна Безфамільна була парафіянкою єврейської громади Києва і дивом пережила Голокост, але «не пережила наслідки дій російських „денацифікаторів“, які прирекли її на страшну смерть у крижаній квартирі у дуже сильну зимову холоднечу».

Реклама

«Офіційно у причині смерті вказана серцева недостатність, але ми ж з вами прекрасно розуміємо, що при такому віці та кількості різних хвороб, страшні умови життя в яких вона опинилась, через постійні російські атаки по цивільній інфраструктурі Києва — просто „добили“ цю героїчну бабцю, яка трималась до останнього…» — написав рабин Асман.

Євгенія Безфамільна / © Facebook головного рабина України

За його словами, Євгенію Безфамільну вбила саме армія Росії, так само, як і 84-річного парафіянина єврейської громади Херсона, лікаря Олександра Бондера, який нещодавно помер від поранень після російського обстрілу.

«Під гаслами про „денацифікацію“ та „осовобождєниє“ вони запускають — дрони, ракети, каби — всі засоби ураження, вбивають невинних людей в Україні, та прирікають на існування у нестерпному холоді, без води та електропостачання», — зазначив рабин Асман.

Головний рабин України повідомив, що прощання з Євгенією Безфамільною відбудеться у неділю, 1 лютого, на єврейському кладовищі у Барахтах.

Реклама

Нагадаємо, у поліції Києва кореспонденту ТСН.ua розповіли, що в одній з квартир Подільського району столиці виявили тіло старенької жінки.

«Жінка не замерзла через прорив труби та мороз на вулиці. Результати експертизи свідчать, що жінка померла від хвороби, а не від обмороження», — повідомили поліцейські.

У КМДА додали, що причиною смерті старенької жінки стала «серцева недостатність, спричинена хронічною ішемічною хворобою серця».