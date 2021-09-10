Бабуся хлопчика з Черкас, який помер від тяжких травм, подала апеляцію: як відбулося судове засідання

Бабуся хлопчика з Черкас, який помер від тяжких травм, подала апеляцію: як відбулося судове засідання

Жінка вимагає, щоб засідання було закритим.

Апеляційний суд Черкаської області розгляне апеляційну скаргу жінки Вікторії Лясової, яка доводиться названою бабусею хлопчику, який від тяжких травм помер у дитячій обласній лікарні, у закритому режимі.

Про це повідомляє Суспільне.

Бабусю хлопчика взяли під варту на 60 діб без права внесення застави. Аналогічний запобіжний захід обрали її чоловікові.

Судове засідання щодо обрання запобіжного заходу відбувалось у закритому режимі, оскільки, за словами підозрюваної, потерпілий є малолітнім і розголошення відомостей про нього може нашкодити.

Захисник підозрюваної розповів, що від неї на це засідання підготовлено аналогічне клопотання.

"Підзахисна вважає, що судове засідання у відкритому режимі може нашкодити, оскільки не хоче розголошення відомостей про родину, тож направила клопотання, щоб суд проходив за зачиненими дверима", — пояснив адвокат.

Справу слухала колегія у складі трьох суддів.

Нагадаємо, 24 серпня 7-річного Андрійка госпіталізували до реанімаційного відділення Черкаської обласної лікарні. У нього були пролежні, важка травма голови, а також відсутні частини вух та статевих органів. Весь цей час дитина перебувала у термальній комі. 6 вересня він помер.

До лікарів жінка не зверталася, бо начебто самостійно надавала домедичну допомогу онукові.

За кілька днів вона побачила хлопчика в ліжку без тями лише тоді звернулася до медиків.

Згодом Лясовій повідомили про підозру за статтею “залишення в небезпеці”. На суді вона попросила зробити процес закритим. А з журналістами спілкуватись відмовлялась.

За її словами, хлопчик впав із купи цегли, і так отримав травму мозку. Інші пошкодження ніби-то теж завдав собі сам, так пояснювала Лясова правоохоронцям.

Вікторія Лясова - нерідна бабуся померлого Андрійка. Хлопчик їй не рідний онук, а син невістки від попереднього шлюбу.

Вікторія Лясова кілька разів фігурувала в кримінальних провадженнях про грабіж та насильство навіть певний час перебувала в розшуку. Тільки від 2013 до 2015 року сім'я Лясових фігурувала у чотирьох кримінальні провадження.



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