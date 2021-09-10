Бабуся намагалася реанімувати: у Дніпрі мати вбила однорічного сина, зробивши йому смертельний укол

Бабуся намагалася реанімувати: у Дніпрі мати вбила однорічного сина, зробивши йому смертельний укол

Жінка вирішила піти з життя, забравши сина із собою.

У Дніпрі за фактом вбивства однорічного хлопчика поліція відкрила кримінальне провадження. Він помер у лікарні через те, що мати вирішила закінчити життя самогубством і вколола йому і собі сильнодіючи ліки.

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Про це повідомляє пресслужба Нацполіції у Дніпропетровській області.

39-річна матір дитини вирішила покінчити життя самогубством та вколола сильнодіючі ліки собі та своєму сину віком 1 рік 7 місяців.

До поліції про смерть дитини в результаті гострого отруєння лікарськими препаратами повідомили медики лікарні. За їхніми словами, до них доправили дитину з діагнозом гостре отруєння лікарськими препаратами.

"Як з’ясували правоохоронці, бабуся першою прийшла до квартири та побачила доньку з онуком без свідомості. Також літня жінка виявила залишки медикаментів та передсмертну записку. Вона одразу викликала швидку й намагалася реанімувати дитину. На жаль, у лікарні хлопчик помер. 39-річна жінка зараз перебуває в медичному закладі", - повідомили у поліції.

За вказаним фактом правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 2 п. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство малолітньої дитини).

Нагадаємо, що у Дніпрі жінка намагалася вкоротити собі віку, отруївши себе і дитину. Вона вколола собі і своєму малюкові невідому речовину, від чого останній помер.

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