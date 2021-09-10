Бабусю 7-річного хлопчика з Черкас, який помер у лікарні від важких травм, залишили під вартою

Бабусю 7-річного хлопчика з Черкас, який помер у лікарні від важких травм, залишили під вартою

Жінка подавала апеляцію на рішення про запобіжний захід.

У Черкасах суд залишив під вартою бабусю 7-річного хлопчика, який помер у лікарні від тяжких травм.

Про це повідомляє "Суспільне".

У Черкасах відбулося засідання апеляційного суду. Бабуся померлого 7-річного Андрійка подавала апеляцію стосовно обрання їй запобіжного заходу.

Суд ухвалив апеляційну скаргу адвоката залишити без задоволення. Бабуся хлопчика, який помер від тяжких травм, залишиться під вартою.

Обвинувачена та її адвокат від будь-яких коментарів відмовилися. За словами прокурора, жінка стверджує, що дитина сама собі завдавала тілесні ушкодження.

За інформацією прокуратури, нині кваліфікація справи не змінилися. Мова про причетність батьків до злочину не йде, вони у справі проходять як свідки. Тривають слідчі дії.

"Орієнтовно два-три дні дитина була без руху, щодо давності ушкоджень дасть відповідь експертиза", — пояснив прокурор Віталій Корновенко.

Експертизи ще тривають.

Нагадаємо, що у Черкасах представники обласної прокуратури оприлюднили запис телефонної розмови диспетчера Центру екстреної медичної допомоги та бабусі 7-річного хлопчика, який у стані коми з важкими травмами потрапив до лікарні та 5 вересня помер, не приходячи до тями.

Новини України: після двох тижнів у комі в Черкасах помер 7-річний Андрій

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