“Бабине літо” повернулось, але вже скоро – нове похолодання: синоптики назвали точні дати зміни погоди в Україні

Осінь / © pexels.com

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Найближчим часом в Україні утримуватиметься тепла погода завдяки прогрітим повітряним масам і потужному антициклону, хоча в окремих регіонах можливі локальні слабкі дощі та тумани.

За прогнозом синоптикині Наталки Діденко, найближчими днями в Україні переважатиме суттєве тепло. У середу, 21 жовтня, стовпчики термометрів у більшості регіонів покажуть від +13 до +18 градусів тепла, а на півдні та заході повітря прогріється до +18…+22 градусів вище нуля.

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«І такий температурний рахат-лукум триватиме до суботи й неділі. Якихось серйозних дощів не очікується, хіба періодично невеликі і дуже локально», — прогнозує Діденко.

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Однак 21 жовтня можливі лише поодинокі слабкі дощі на Сумщині, Чернігівщині, Полтавщині та місцями на сході. Крім того, осіннє тепло супроводжуватиметься густими ранковими туманами.

Синоптик Ігор Кібальчич прогнозує 21 жовтня теплу погоду із температурою повітря від +13 до +18 градусів тепла, на півночі Лівобережжя вдень буде дещо прохолодніше — там температура повітря очікується від +9 до +14 градусів вище нуля.

Керівник Черкаського гідрометцентру Віталій Постригань повідомляє, що до кінця поточного тижня доступ арктичного холоду залишатиметься заблокованим.

«Вітри продовжать постачати прогріте повітря, але вже із Середземномор’я та Балкан. Істотних опадів не очікуємо. Температура вночі 7-12º, вдень 13-18º», — прогнозує метеоролог.

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За даними Українського гідрометцентру, 21 жовтня синоптична ситуація складатиметься оптимістично для формування гарної погоди: атмосферний тиск зростатиме, бо до України поширюватиметься поле високого тиску від потужного антициклону з північного сходу, тому переважатиме погода без опадів.

«Як і раніше, з південного сходу надходитиме тепла повітряна маса, забезпечуючи й відповідну температуру», — зауважують метеорологи.

Загалом по країні буде хмарно з проясненнями. У більшості регіонів країни, крім заходу та південного заходу, місцями зберігатиметься невеликий дощ.

Вітер дутиме південно-східний, східний та дутиме зі швидкістю 5-10 м/с, у західних областях очікується до 7-12 м/с. Температура повітря вдень становитиме від +12 до +17 градусів тепла, на Закарпатті та півдні країни стовпчики термометрів піднімуться до +20.

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© Укргідрометцентр

Водночас метеорологи попереджають про небезпечні метеорологічні явища в Україні: вночі та вранці 21 жовтня на Прикарпатті, Закарпатті, у південних та більшості центральних областей зебрігатиметься туман, видимість становитиме 200-500 м. У зв’язку із цим в низці областей оголошено перший рівень небезпечності, жовтий.

© Укргідрометцентр

Раніше синоптики розповіли, якою буде погода у великих українських містах 21 жовтня.

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