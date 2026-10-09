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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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566
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3 хв

Бабине літо ще не відступає, але є нюанс: якою буде погода в Україні 10 жовтня (мапа)

Бабине літо в Україні поки не поспішає відступати, однак погода готує певні зміни. Де 10 жовтня очікуються дощі й тумани — дивіться прогноз синоптиків і карту погоди.

Автор публікації
Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
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Погода в Україні

Погода в Україні

Погода в Україні у суботу, 10 жовтня, порадує комфортним та сухим теплом, сприятиме прогулянкам на свіжому повітрі й триматиме показники термометрів на приємних осінніх позначках.

Детальний прогноз погоди 10 жовтня, дізнавайтеся у матеріалі ТСН.ua.

Погода в Україні

За інформацією синоптикині Наталки Діденко, дощу 10 жовтня не передбачається в жодному з регіонів України. Температура повітря залишатиметься прийнятною.

Як зазначила синоптикиня, у більшості областей очікується від +18 °С до +22 °С, на півдні — до +24 °С. В північних регіонах буде трохи свіжіше: від +16 °С до +18 °С.

Утім, синоптик Віталій Постриган зауважує, що у вихідні, 10–11 жовтня, у регіоні триватиме атмосферна перебудова.

«Атлантика надсилатиме циклони в Європу, але траєкторію їх руху корегуватимуть антициклони. Для нас це означає, що тепло „бабиного літа“ дещо згасне, але не відступить. Температура вночі 5-10º тепла, вдень 15-20º. Суттєвих опадів не очікуємо», — зазначив фахівець.

За даними Укргідрометцентру, 10 жовтня в країні очікується мінлива хмарність. Більшість території залишиться без опадів, однак у північно-східній частині та на Дніпропетровщині вночі пройде помірний дощ.

А вдень у східних областях можливий невеликий дощ. Уночі та вранці у південно-східних регіонах місцями спостерігатиметься туман.

Вітер переважно південно-західний, зі швидкістю 5–10 м/с. Загальні показники температури по країні становитимуть від +4 °С до +9 °С уночі (у Карпатах +1…+6 °С, а на півдні та південному сході — +10…+15 °С) та від +14 °С до +19 °С удень, у південній частині — до +23 °С.

Погода в Україні 10 жовтня / © Укргідрометцентр

Погода в Україні 10 жовтня / © Укргідрометцентр

Водночас метеорологи попереджають: 9–10 жовтня у більшості областей України утримається надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Погода в Україні 10 жовтня / © Укргідрометцентр

Погода в Україні 10 жовтня / © Укргідрометцентр

Погода в Києві

У столиці та Київській області очікується мінлива хмарність без опадів. Вітер південно-західний, 5–10 м/с.

  • Київська область: температура вночі +4…+9 °С, удень +14…+19 °С.

  • Київ: температура вночі +7…+9 °С, удень +17…+19 °С.

Погода у Львові

На Львівщині очікується хмарна погода з проясненнями та без істотних опадів, хоча вночі й уранці можливий легкий туман. Вітер буде південно-західним, 7–12 м/с.

  • Львівська область: температура вночі +3…+8 °С, удень +14…+19 °С.

  • Львів: температура вночі +5…+7 °С, удень +16…+18 °С.

Погода у Дніпрі

У Дніпропетровській області та обласному центрі передбачається мінлива хмарність. Уночі очікується невеликий (на території області — помірний) дощ, уранці місцями туман, а вдень — без істотних опадів.

Вітер уночі південний, із переходом удень на північно-західний, 3–8 м/с.

  • Дніпропетровська область: температура вночі +9…+14 °С, удень +18…+23 °С.

  • Дніпро: температура вночі +12…+14 °С, удень +18…+20 °С.

Погода в Харкові

На Харківщині очікується хмарна погода з проясненнями. Уночі пройде невеликий дощ, удень істотних опадів не прогнозують. Вітер західної чверті, 9–14 м/с.

  • Харківська область: температура вночі +8…+13 °С, удень +16…+21 °С.

  • Харків: температура вночі +11…+13 °С, удень +16…+18 °С.

Погода в Одесі

На Одещині та в обласному центрі 10 жовтня передбачається мінлива хмарність, істотних опадів не очікується. Вітер спочатку дутиме з півночі, а після обіду змінить напрямок на південний, зі швидкістю 5–10 м/с.

Водіям варто бути уважними: у нічні та ранкові години на автошляхах області місцями спостерігатиметься серпанок із видимістю 1–2 км.

По області температура повітря вночі становитиме +10…+15 °С (подекуди слупчики термометрів опустяться до +5 °С), а вдень повітря прогріється до +20…+25 °С. У Одесі вночі прогнозують +13…+15 °С, а вдень — від +20 °С до +22 °С.

Вздовж узбережжя Одеської області очікуються безпечні погодні умови та легке хвилювання моря. Опади не прогнозуються. Вітер змінить напрямок із північного на південний і дутиме зі швидкістю 6–11 м/с, а рівень моря залишатиметься безпечним.

Погода в Україні — останні новини

Нагадаємо, погода в Україні почне змінюватися наприкінці робочого тижня. Атмосферний фронт принесе дощі та похолодання до низки областей.

Також ми писали, що до кінця доби 9 жовтня у столичному регіоні очікуються пориви вітру від 15 до 20 м/с. Це показник І рівень небезпечності, жовтого.

Раніше стало відомо, що деякі області отримали тривожне попередження — прогнозують надзвичайну пожежну небезпеку.

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