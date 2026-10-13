"Бабине літо" скінчилося: синоптики дали невтішний прогноз на 13 жовтня

Осінь / © pexels.com

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В Україні 13 жовтня утримуватиметься волога та контрастна погода, адже циклон Gabriela остаточно закриє період «бабиного літа» й принесе дощі, тумани та заморозки.

За прогнозом синоптика Ігоря Кібальчича, у вівторок, 13 жовтня, невеликі дощі малоймовірні на більшості територій, окрім окремих північних та центральних районів уночі, а також Київщини й Вінниччини вдень. У нічний і ранковий час місцями видимість погіршуватиме туман. Вітер переважатиме північно-східний, помірний, та дутиме зі швидкістю 5–10 м/с.

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Нічна температура коливатиметься в межах +8…+13 градусів, хоча на крайньому заході стовпчики термометрів опустяться до +2…+7. Удень на півночі та заході країни очікується від +11 до +16 градусів тепла, тоді як у центральних, південних і східних областях утримається по-літньому тепла погода — від +20 до +26 градусів вище нуля.

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Керівник Черкаського гідрометцентру Віталій Постригань зазначає, що холодний атмосферний фронт циклону «Gabriela», перерва період стабільності «бабиного літа». Холодний атмосферний фронт 13 жовтня зумовить в Україні дощі різної інтенсивності.

«Вночі та вранці місцями формуватимуться тумани. Температура знизиться: вночі 6-11º, вдень 11-16º», — попереджає синоптик.

За словами синоптика Віталія Постриганя, чекати швидкого повернення стабільної та сухої погоди поки не варто. На синоптичних картах чітко простежуються атмосферні бар’єри, що здатні порушити звичний рух повітряних мас. Більшість Європейського континенту охоплять потужний азійський антициклон і смуга високого тиску з Азорських островів, тоді як над південними морями утвориться активна циклонічна система, вплив якої відчуватиметься в Україні протягом усього тижня.

Попередні розрахунки свідчать, що в період із 14 до 16 жовтня в країні втримається мінлива й переважно похмура погода. Час від часу проходитимуть осінні дощі, проте температура повітря перевищуватиме кліматичну норму: вночі буде від +4 до +9 градусів тепла, вдень очікується від +10 до +15 градусів вище нуля.

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За даними Українського гідрометцентру, 13 жовтня в країні очікується хмарна погода з періодичними проясненнями. Дощі пройдуть у більшості регіонів, однак західні та східні області, а також Житомирщина, Вінниччина й Київщина (у денні години) уникнуть опадів.

Упродовж нічних та ранкових годин на заході місцями формуватиметься туман. Вітер буде північно-західного напрямку, помірний, та дутиме зі швидкістю 5–10 м/с.

Нічна температура на заході знизиться до +1…+6, а на ґрунті можливі заморозки до 0…-3 нижче нуля, тоді як удень повітря там прогріється до +9…+14 градусів тепла. На решті території вночі стовпчики термометрів показуватимуть +5…+10 (на півдні та південному сході до +14). Вдень температура становитиме +12…+17 градусів тепла, а в східних і південно-східних областях утримається тепло в межах +18…+23 градусів тепла.

Погода в Україні 13 жовтня / © Укргідрометцентр

Раніше синоптики розповіли, якою буде погода у великих українських містах 13 жовтня.

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