ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
1427
Час на прочитання
2 хв

Бабине літо таки прийде: синоптик назвав дату потепління

Найтепліше буде наприкінці місяця у південних регіонах та на Закарпатті.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Білка.

Білка. / © Pexels

Нарешті до України прийде довгоочікуване потепління. Хоч у вихідні, 18-19 жовтня буде ще прохолодно та дощитиме, але наступного тижня потеплішає та прийде бабине літо.

Про це повідомив синоптик Ігор Кібальчич, пише “Телеграф.

За його словами, потепління розпочнеться від 24 жовтня і поступово охопить більшість регіонів країни. Найтепліше буде протягом 27 по 31 жовтня. Майже на всій території України у цей період температура повітря вдень становитиме +13-18°C.

Найтепліше буде на півдні та в Закарпатській області, де бабине літо буде найяскравішим. У цих регіонах стовпчики термометрів піднімуться до +20-22°C.

"Це буде класичне бабине літо, пов’язане з надходженням теплого повітря з півдня та південно-західної Європи на фоні підвищеного атмосферного тиску. Опади будуть локальними – переважно на заході та інколи на півночі", - наголосив синоптик.

Як раніше повідомляв синоптик Ігор Кібальчич, в жовтні на Україну чекають дві хвилі сильного похолодання. Першу розпочалася 14 жовтня на тлі проходження холодного фронту з північного заходу. У більшості областей вночі температура знизиться до +2-8°С, вдень обіцяють від +6°С до +13°.

Нагадаємо, за даними MkWeather, зима в Україні буде рекордно холодною. Зокрема, прогнозують сильні морози та багато снігу. За прогнозом, початок зими буде відносно м’яким із періодичними опадами. Січень — перехідний місяць, коли прийде похолодання. Січень та лютий можуть принести сильні арктичні морози, снігопади та стійкий сніговий покрив.

Дата публікації
Кількість переглядів
1427
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie