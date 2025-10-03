Бабине літо у жовтні: синоптик засмутив прогнозом

Найближчими днями стане тепліше / © Pixabay

Найближчими днями в Україні стане тепліше і відступлять дощі, але бабиного літа поки на варто очікувати.

Про це повідомив синоптик Віталій Постригань.

За його даними, 3 жовтня буде перерва в дощах та не дуже висока температура.

«Жовтень одразу занурив нас в осінній холод та дощі. За 2,5 доби випало від 4 до 40 мм опадів, що відповідає 20-240% норми першої декади жовтня. Температурний фон знизився до 5-8 градусів, що нижче кліматичної норми на 3-6 градусів. Таку погоду зумовив південний циклон із заходу Чорного моря, який вже заповнюється», — зазначив він.

За даними синоптика, новий робочий тиждень обіцяє більше тепла та менше вологи. Однак стійкої погожої погоди бабиного літа ще потрібно почекати.

Раніше синоптик Ігор Кібальчич повідомив, що жовтень розпочнеться з антициклону в північно-східній частині Європи та області зниженого тиску над Балканським півостровом і Адріатичним морем.